Mac Mouse Fix 3.0: Jede Standard-Mouse wird zum Trackpad-Ersatz

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Version 2 macht die Anwendung Mac Mouse Fix mit einem großen Versionssprung auf sich aufmerksam. Der Entwickler Noah Nuebling bezeichnet Mac Mouse Fix 3.0 als das bislang größte Update für seine Anwendung. Neben diversen Fehlerbehebungen und Verbesserungen wird die Anwendung mit der neuen Version erstmals auch kostenpflichtig. Hier wollen wir allerdings gleich mal Entwarnung geben: Die App lässt sich 30 Tage kostenlos testen und der Kaufpreis geht mit 1,99 Dollar mehr als in Ordnung. Wer möchte, kann hier auch 4,99 Dollar oder 24,99 Dollar (jeweils zuzüglich Steuern) bezahlen, um den Entwickler zusätzlich zu unterstützen.

In Version 3.0 kann man mit Mac Mouse Fix das Ziehen mit gedrückter Maustaste als Pendant zum Wischen mit zwei Fingern auf dem Apple-Trackpad nutzen. Konkret kann man so beispielsweise in Safari vor- oder zurückblättern und in der Listenansicht von Apple Mail einzelne Nachrichten als gelesen oder ungelesen markieren. Auf ähnliche Weise bieten Scrollgesten die Möglichkeit, Trackpad-Aktionen wie das Auseinanderziehen von vier Fingern zu simulieren.

Der Entwickler wirbt damit, dass seine Software jede Billigmaus besser als ein Apple Trackpad macht, indem sie die ergonomische Bedienung per Maus mit den auf einem Trackpad möglichen Interaktionen kombiniert. Die „Billigmaus“ sollte allerdings über mindestens fünf Tasten verfügen, um den gesamten Funktionsumfang der App zu unterstützen. Andernfalls fallen einzelne Funktionen weg. Ebenso ist Mac Mouse Fix weiterhin nicht in der Lage, im Zusammenspiel mit den hauseigenen Treibern von Logitech alle Tasten der zugehörigen Mäuse zu erkennen. Die Apple Magic Mouse wird gar nicht unterstützt.

Zu den mithilfe von Mac Mouse Fix auf Computermäuse transportierten Trackpad-Gesten gehört die Anzeige des Schreibtisch, der Wechsel zwischen verschiedenen Schreibtischen oder das Aufrufen von Mission Control, App Exposé oder dem Launchpad. Die App ermöglicht zudem Funktionen wie das Vergrößern oder Verkleinern von App-Inhalten, Vor- und Zurückspringen, schnelles Löschen von E-Mails oder intelligentes Zoomen.

Weitere Funktionen sind die Optimierung beim Scrollen für eine flüssigere Darstellung und größere Präzision. Den einzelnen Maustasten können auch gezielt Aktionen oder sogar Tastaturkurzbefehle zugeordnet werden.

Mac Mouse Fix 3.0 lässt sich hier beim Entwickler laden.