WISO-Software erleichtert Steuererklärung mit Mac und iPhone

So langsam dürfte man dann wieder alle nötigen Informationen zusammenhaben, um die Steuererklärung für das vergangene Jahr zu machen. Passend dazu gibt es die Software WISO Steuer 2026 bei Amazon gerade für 22,99 Euro im Angebot.

Uns fällt kein Grund ein, jemals den vollen Preis für das von Buhl Data angebotene Softwarepaket zu bezahlen. Offiziell nennt das Unternehmen Preise von 35,99 Euro im Jahresabo und 45,99 Euro im Einzelkauf. Selbst im Mac App Store ist das Programm somit mit 34,99 Euro günstiger zu haben.

Wer WISO Steuer nicht kennt, darf sich nicht vom Namen des Programms verwirren lassen. Mit der aktuellen Version WISO Steuer 2026 kann man die Steuererklärung für das abgelaufene Jahr 2025 machen. Im kommenden Jahr wiederholt sich das Spiel dann mit der 2027er-Version. Erfreulicherweise kann man mit dem Kauf einer Lizenz aber gleich die ganze Familie abhaken. Im Leistungsumfang sind bis zu fünf Steuererklärungen für das jeweilige Jahr für Privatpersonen, Selbstständige und Freiberufler enthalten.

Im Gegensatz zu früher gibt es auch keine separate Mac-Version mehr. WISO Steuer lässt sich jetzt mit einem Kauf auf allen Plattformen nutzen. Neben Mac und Windows werden dabei auch Smartphones und Tablets unterstützt. Die plattformunabhängige Nutzung setzt allerdings ein Benutzerkonto beim Anbieter voraus.

Steuertipps und KI-Berater inklusive

Buhl Data wirbt mit der Möglichkeit, die persönliche Steuererklärung möglichst einfach und ohne jedes Fachwissen zu erstellen. Dabei sollen integrierte Hilfefunktionen, Videoanleitungen und einen KI-Assistenten für Steuerfragen unterstützen. Integrierte Steuertipps sollen den jeweiligen Erstattungsbetrag maximieren. Für das Scannen von Belegen und Nachweisen kann man die Kamera seines Smartphones verwenden.

Wer sich nicht sicher ist, ob sich die Investition von 23 Euro lohnt, kann zuvor auch einen Blick auf das offizielle Steuerportal Elster werfen. Insbesondere, wenn die persönliche Steuererklärung überschaubar bleibt, lässt sich diese auch gut auf der offiziellen Webseite der Finanzbehörden erstellen.