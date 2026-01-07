Bluetti Charger 2: Powerstations optimal ins Auto integriert

Bluetti bietet mit dem Charger 2 eine neue Version seines „Camper-Moduls“ für Besitzer einer Powerstation an. Das Gerät sorgt dafür, dass man seinen mobilen Stromspeicher im Fahrzeug deutlich schneller aufladen kann, als dies über die klassische Autosteckdose möglich ist.

Damit wäre auch gleich der typische Anwendungsfall geklärt. Zubehör wie der Charger 2 wird vor allem dann interessant, wenn man eine Powerstation dazu verwendet, um unterwegs möglichst autark zu sein. Will man die Geräte im Auto laden, ist dies nur während der Fahrt möglich, was bei einer klassischen Verbindung über die Autosteckdose unverhältnismäßig lange dauert.

In der neuen Generation unterstützt der Charger von Bluetti zunächst einmal eine deutlich höhere maximale Ladeleistung von nun bis zu 1.200 Watt. Zudem hat der Hersteller mit dem Update auch den Nutzen des Geräts deutlich erweitert. So ist es jetzt auch möglich, zusätzlich Solarpanels als Stromquelle mit dem Gerät zu verbinden und umgekehrt auch eine angeschlossene Powerstation zu verwenden, um eine leere Fahrzeugbatterie zu laden oder Starthilfe zu geben. Wer seinen Camper längere Zeit nicht benutzt, kann den Bluetti Charger 2 in Verbindung mit einer Powerstation auch dazu verwenden, die Fahrzeugbatterie mit einer Erhaltungsladung zu versorgen, um eine Selbstentladung zu verhindern.

Sämtliche Daten und Einstellungsmöglichkeiten lassen sich über die Bluetti-App abrufen und anpassen.

Einbausituation besser vorab klären

Wenn das alles gut klingt, sollte man sich allerdings zunächst die technischen Spezifikationen auf der Webseite des Herstellers ausgiebig zu Gemüte führen und einen Blick in das unten eingebettete Installationsvideo werfen. Der Anschluss an die Autobatterie ist zwar kein Hexenwerk, doch will das alles sauber ausgeführt werden und dabei besser vor dem Kauf überlegt werden, ob und wie man die Kabel vernünftig führen und das Gerät an einem sinnvollen Platz montieren kann.

Der offizielle Verkaufspreis für den Charger 2 von Bluetti liegt bei 599 Euro. Aktuell bietet Bluetti das Gerät zum Einführungspreis von 399 Euro an. Mit dem Rabattcode CHARGEDM6 bekommt man darauf zusätzlich 6 Prozent Rabatt. Auf alle anderen Produkte von Bluetti gibt es mit dem Code BLUETTIGO 5 Prozent Preisnachlass.