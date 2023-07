BetterMouse für Mac: Maus-Funktionen detailliert konfigurieren

Der Entwickler bietet die App zum absolut akzeptablen Kaufpreis von 7,99 Dollar an. Mit dieser Lizenz lassen sich dann sogar bis zu fünf persönliche Geräte verknüpfen. Dennoch empfehlen wir grundsätzlich, dass ihr euch vorab selbst ein Bild von der Software macht. BetterMouse lässt sich kostenlos laden und danach sieben Tage lang in vollem Umfang testen.

Nach dem Download platziert sich BetterMouse in der Menüleiste des Mac. Von dort aus kann man auf das Scrollverhalten der Maus sowie auf deren Cursor- und Tastenfunktionen Einfluss nehmen. Obendrauf bietet BetterMouse noch eine Option zum Konfigurieren von Tastaturbefehlen oder dem Umleiten von einzelnen Tasten auf andere an.

Die Mac-Anwendung BetterMouse will an die Stelle von externen Maustreibern wie Logitech Options treten und diese als schlanke aber zugleich wesentlich vielseitigere Alternative ersetzen. Der Entwickler der App hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Maximum an Konfigurationsoptionen für das Zusammenspiel zwischen macOS und damit genutzten Mäusen bereitzustellen. BetterMouse ist sowohl für Intel- als auch für Apple-Prozessoren optimiert.

