Abkehr von China: Apple sieht Indien als attraktiven Produktionsstandort

China war lange Zeit ein attraktiver und billiger Produktionsstandort für Apple. Damit verbunden sah sich der Hersteller allerdings nicht nur mit immer wieder heftiger, politisch motivierter Kritik konfrontiert, sondern musste zum Teil auch gravierende Produktionsprobleme verkraften. So blieben auch die Produktionsstätten der dortigen Apple-Partner nicht von den drastischen COVID-19-Maßnahmen in China verschont und wurden beispielsweise zum Teil über längere Zeiträume abgeriegelt.

All dies hat Apple sicher zusätzlich motiviert, die Suche nach alternativen Standorten für die Produktion seiner Geräte zu forcieren. Dabei dürfte das Unternehmen auch in der Zukunft insbesondere Ausschau nach Ländern mit niedrigem Lohnniveau halten

Die Verlegung von Teilen der iPhone-Produktion nach Indien hatte 2017 darüber hinaus allerdings auch den schlichten Grund, dass es dort ungewöhnlich restriktive Regeln für die Marktteilnahme gibt. Wer in Indien verkaufen will, muss zwingend auch einen Teil seiner Produktion in dem Land ansiedeln.

Apple soll die Produktion in Indien stark erweitern

Die Marktforscher J.P.Morgan versuchen Apples Abkehr von China in Zahlen zu fassen und wagen die Prognose, dass Apple bereits in drei Jahren ein Viertel aller Apple-Geräte – nicht nur iPhones, sondern auch Macs, iPads, AirPods und die Apple Watch – außerhalb von China fertigen wird, ein großer Teil davon sicher in Indien. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sollen in Indien bereits in diesem Jahr fünf Prozent der iPhone-14-Produktion liegen.

Apples alte Vertragspartner bleiben dabei aller Voraussicht nach weiter im Boot. Wie bereits beim Aufbau der iPhone-Produktion in Indien wird auch weiterhin damit gerechnet, dass in Taiwan ansäßige Unternehmen wie Hon Hai (Foxconn) und Pegatron dort zusätzliche Produktionsstätten einrichten. Apple plane aber zumindest auf lange Sicht, aus Indien stammende Unternehmen entsprechend zu qualifizieren.