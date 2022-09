Apple neuer Premiumsponsor bei der Super-Bowl-Halbzeitshow

Apple scheint als finanzstarker und im Musikbereich aktiver Partner wie geschaffen, die Rolle als neuer Sponsor für die Super Bowl Halftime Show einzunehmen. Unabhängig davon ist der Mac- und iPhone-Hersteller längst auch in anderen Segmenten außerordentlich aktiv, wenn es um die Platzierung von Produkten und Slogans geht. Zuletzt hat der Bericht dir Runde gemacht, dass sich Apple für die Übertragungen der Fußball WM in Katar bei Magenta TV den als „Golden Break“ bekannten letzten Werbeslot vor dem Anpfiff der einzelnen Begegnungen gesichert hat.

Musik und Sport nehmen einen besonderen Platz in unseren Herzen ein, daher freuen wir uns sehr, dass Apple Music Teil der größten Bühne für Musik und Football sein wird. -Oliver Schusser, Vice President von Apple Music and Beats

Im Februar wird bei der Halbzeit-Show des Super Bowl erstmals Apple Music mit im Titel stehen. Der nächste Super Bowl steht als Finale der amerikanischen Football-Liga am 12. Februar in Glendale, Arizona auf dem Programm.

Die Premiumsponsoren sind hier teils namengebend, zudem versprechen die Kooperationspartner im Vorfeld exklusive Details und Vorabinfos zu der Show über Apples Social-Media-Kanäle auf TikTok, Instagram und Twitter. In den vergangenen Jahren liefen die Veranstaltungen unter Namen wie „Pepsi Super Bowl Halftime Show“ oder auch Pepsi Zero Sugar Super Bowl Halftime Show“ und hatten Künstler wie Shakira, The Weeknd, Katy Perry, Prince und Lady Gaga zu Gast.

Apple Music ist neuer Premiumsponsor beim NFL Super Bowl. Der amerikanische Football-Verbandn spricht in seiner Ankündigung der Kooperation von einer mehrjährigen Partnerschaft mit Apple. Konkret ersetzt Apple als neuer Partner in der legendären Halbzeit-Show der Veranstaltung den bisherigen Sponsor Pepsi.

