ZDF Mediathek: Die Highlights im Februar 2022

Ein Paar, Anfang 20, hat zwischen leeren Pizzaschachteln und schmutzigen Socken sein Paradies gefunden. Jede Folge ist ein Kammerspiel in Echtzeit, in der die Zuschauer Caro und Yannik auf ihren 40 Quadratmetern Eden besuchen. Mehr Infos .

Die Kriminalbeamtin DS Jenn Townsend ist neu im Team des Polizeidepartments in Morecambe und hat es gleich an ihrem ersten Tag mit einem Mordfall zu tun. Mehr Infos .

Wie üblich konkurriert das ZDF nicht in der Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen mit den Platzhirschen, sondern versucht sich in Qualität.

Insert

You are going to send email to