Von Xiaomi und Denon: Neue 3.1-Sound-Bars im Anmarsch

Sowohl der chinesische Xiaomi-Konzern als auch der in Japan beheimatete Hi-Fi-Hersteller Denon informieren am heutigen Freitag über den Verkaufsstart neuer Sound Bars. Denon bringt eine 3.1.2-Soundbar mit Dolby Atmos für 399 Euro, Xiaomi ein 3.1-Modell, das am kommenden Montag zum Einführungspreis von 219 Euro in den Markt starten wird, langfristig aber für etwa 279 Euro angeboten werden soll.

Xiaomi Sound Bar 3.1ch

Die Xiaomi Sound Bar 3.1ch wird von einem kabellosen Subwoofer begleitet und ist bei einer Länger von 86 Zentimeter lediglich 6 Zentimeter hoch. Schwarz mit metallischem Finish, integriert das Xiaomi-Modell ein OLED-Display zur Statusanzeige und verfügt über sechs integrierte Speaker; drei Vollfrequenz- Lautsprecher und drei Hochtöner.

Das unterstützt Dolby Audio, DTS Digital Surround und DTS Virtual X, besitzt ein Bluetooth 5.0-Modul und ein NFC-Chip für die schnelle Konfiguration von Android-Geräten. Neben einem USB-Port besitzt die Xiaomi Sound Bar 3.1ch einen HDMI-Port, einen optischen und einen Koaxial-Eingang. Im Lieferumfang befindet sich zudem eine Fernbedienung, mit der sich auch zwischen den verfügbaren Wiedergabemodi (Standard, Kino, Musik, Game, Nachrichten, Nacht, AI Sound) hin und her schalten lässt. Die Xiaomi Sound Bar 3.1ch geht am Montag in den Verkauf.

Denon Sound Bar DHT-S517

Das neue Denon-Modell, die DHT-S517 , wird erst ab Ende Januar verfügbar sein und soll dann für 399 Euro über den Ladentisch gereicht werden. Dafür bietet Denon dann Dolby Atmos 3D-Surround-Sound, Bluetooth, einen Movie Mode, einen Music Mode und einen Night Mode mit reduzierter Dynamik. Im Pure Mode werden alle Audio-Eingriffe und Klanganpassungen deaktiviert.

Die DHT-S517 misst 105 cm x 6 cm x 9,5 cm und wird von einem vier Kilogramm schweren Subwoofer begleitet.