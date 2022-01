Neu auf Disney+: Das läuft im Februar 2022

In den Fußstapfen des direkten Konkurrenten Netflix (hier die Netflix-Neuzugänge für Februar) versorgt uns der Video-Streaming-Dienst Disney+ heute mit einer Übersicht der im Februar anstehenden Neuerscheinungen und erinnert daran, dass sich diese seit dem 15. Dezember nun auch über Apples SharePlay-Funktion betrachten und so gemeinsam mit Freunden streamen lassen, auch wenn diese sich an einem anderen Ort befinden.

SharePlay-Sessions können bis zu 32 Personen umfassen und bieten jedem Teilnehmer des FaceTime-Anrufs die Möglichkeit, Audio und Untertitel flexibel in der Sprache seiner Wahl zu wählen. Zuschauer, die einen größeren Bildschirm bevorzugen, können die synchronisierten Inhalte auch auf ihrem Apple TV streamen und sich gleichzeitig über die Gesellschaft von Freunden und Familie über FaceTime auf ihrem iPhone oder iPad freuen.

„Pam & Tommy“ – Ab 2. Februar

„Pam & Tommy“ spielt im ‚Wilden Westen‘ der Anfangsjahre des Internets und basiert auf der unglaublichen, wahren Geschichte des Sex Tapes von Pamela Anderson (Lily James, „Yesterday“) und Tommy Lee (Sebastian Stan, „The Falcon And The Winter Soldier“). Das Video, das von einem frustrierten Handwerker (Seth Rogen, „Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“) aus dem Haus des Paares gestohlen wurde, entwickelte sich von einer kuriosen VHS-Raubkopie im Untergrund zu einer absoluten Weltsensation, als es 1997 im Internet veröffentlicht wurde.

Die achtteilige, limitierte Original Serie ist eine Liebesgeschichte, ein Krimi und ein warnendes Beispiel in einem. Sie untersucht die Schnittpunkte von Privatsphäre, Technologie und Prominenz und verfolgt die Ursprünge unserer heutigen Reality-TV-Ära auf ein gestohlenes Video zurück, das von einem Millionenpublikum gesehen wurde und doch eigentlich nur für zwei Zuschauer gedacht war.

„The King’s Man – The Beginning“ – Ab 23. Februar

Entdecken Sie den Ursprung des ersten unabhängigen Geheimdienstes in „The King’s Man – The Beginning“. Einige der schlimmsten Tyrannen und Verbrechergenies der Welt, darunter Rasputin (Rhys Ifans), haben sich versammelt, um einen Söldnerkrieg zu planen, der Millionen unschuldiger Menschen auf der ganzen Welt vernichten wird. Hier kommt Kingsman ins Spiel, der erste unabhängige Geheimdienst der Welt. Auf höchstes moralisches Niveau und höchste Diskretion eingeschworen nutzen die tödlichen, bestens ausgebildeten Spione eine edle Herrenschneiderei als Tarnung für ihre Organisation.

Im Bestreben, das bevorstehende Blutbad zu verhindern, wirbt das Kingsman-Gründungsmitglied, der Duke of Oxford (Ralph Fiennes) einen Schützling, Conrad (Harris Dickinson), an, sich der Organisation anzuschließen und der Geschichte zu einem positiveren Verlauf zu verhelfen. Unter der Regie von Matthew Vaughn und mit brillianter Besetzung, unter anderem Gemma Arterton, Matthew Goode, Tom Hollander, Daniel Brühl, sowie Djimon Hounsou und Charles Dance ist „The King’s Man – The Beginning“ ein mitreißendes Kapitel der Kingsman-Reihe.

„The French Dispatch“ – Ab 23. Februar

Dem visionären Kopf von Wes Anderson entspringt mit „The French Dispatch“ ein filmisches Meisterwerk, das eine Sammlung von Geschichten aus der letzten Ausgabe einer amerikanischen Zeitschrift in der fiktionalen französischen Stadt Ennui-sur-Blasé zum Leben erweckt. Eine Vielzahl an weltweit gefeierten Stars strahlen in diesem Liebesbrief an den Journalismus! Darunter Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Frances McDormand, Léa Seydoux, Stephen Park, Owen Wilson, Willem Dafoe, Lyna Khoudri, Mathieu Amalric, Christoph Waltz, Edward Norton, Jason Schwartzman, Henry Winkler, Anjelica Huston und Bill Murray.

Anlässlich des Todes ihres geliebten aus Kansas stammenden Herausgebers Arthur Howitzer, versammelt sich die Belegschaft, um seinen Nachruf zu verfassen, was zur Kreation vier verschiedener Geschichten führt: Eine davon, inspiriert von Autor Herbsaint Sazerac (Wilson), umfasst einen beunruhigenden Reisebericht über die zwielichtigen Orte der Stadt. J.K.L. Berensen (Swinton) liefert mit „Das Beton-Meisterwerk“, einen Bericht über Moses Rosenthaler (Del Toro), einen kriminellen und wahnsinnigen Maler, und seine Gefängniswärterin und Muse (Seydoux). „Korrekturen eines Manifests“ von Lucinda Krementz (McDormand, deren Figur eine Hommage an eine Journalistin des „The New Yorkers“, Mavis Gallant, ist), erzählt eine Chronik über die Liebe und den Tod inmitten eines studentischen Aufstands. Zu guter Letzt pointiert Roebuck Wright (Jeffrey Wright) eine spannungsgeladene Geschichte über Drogen, Kidnapping und gehobene Gastronomie im Polizeistil mit „Das private Speisezimmer des Polizeichefs“. THE FRENCH DISPATCH ist prall gefüllt mit faszinierenden, komplexen, detaillierten, lustigen und visuell außergewöhnlichen Elementen, wie es von Regisseur Wes Anderson zu erwarten ist.

2. Februar

American Dad – Staffel 17 (Star)

4. Februar

The First Wave (OT) (National Geographic)

Torn (National Geographic)

9. Februar

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar

Das Making-Of zu Hawkeye (Disney+ Original)

11. Februar

Der Pferdeflüsterer (Star)

Selbst ist die Braut (Star)

16. Februar

Dave – Staffel 2 (Star)

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 1-3 (Star)

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar

Das Making-Of zu Eternals (Disney+ Original)

18. Februar

StreetDance: Folge deinem Traum! (Star)

X-Men Origins: Wolverine (Star)

Ein wunderbarer Winter mit Micky Maus (Disney+ Original)

21. Februar

The Walking Dead – Staffel 11B

23. Februar

Besos al aire: Küssen verboten – Staffel 1 (Star)

Die Prouds: Lauter und trauter (Disney+ Original)

25. Februar