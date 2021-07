ZDF Mediathek: Die Highlights im August 2021

In sieben Folgen wollen hippe Großstadt-Eltern in Eigenregie eine Kindertagesstätte gründen. Zu Beginn der Dreharbeiten kannten die Schauspieler*innen den Verlauf der Geschichte nicht. Die Rollen waren nur skizziert und wurden vor der Kamera improvisiert. Mehr Infos .

Nach dem Mord an einer rothaarigen Sängerin rücken fünf ehemalige Internatsschüler in den Fokus der Ermittlungen. Die damalige Jugendclique hütet seit mehr als zwanzig Jahren ein grausames Geheimnis. Gelingt es dem Ermittlungsteam, ihre dunkle Vergangenheit aufzudecken? Mehr Infos .

In „High-Flyers“ werden junge Flugschüler in der Military Academy zu Kampfjet-Piloten ausgebildet. Beruflich und privat gehen sie dabei durch eine harte Schule und werden immer wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Mehr Infos .

Wie üblich konkurriert das ZDF nicht in der Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen mit den Platzhirschen, sondern versucht sich in Qualität.

