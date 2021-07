Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im August 2021

Die Fußball-Freunde wollen wir an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass Prime Video vom 17. August an ohne zusätzliche Gebühren auch exklusiv das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag überträgt. Im Anschluss sind dann auch die Highlights aller anderen Begegnungen des jeweiligen Dienstags zu sehen. Insgesamt werden bei Prime Video 16 Partien der UEFA Champions League live übertragen: zwei Play-Off-Spiele, sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.O.-Runde.

Nach Disney+ und Netflix liegt uns nun auch die Liste mit den Neuzugängen bei Prime Video im kommenden Monat vor. Im August landen mehr als 50 neue Film- und Serienproduktionen im Angebot von Amazon Prime Video. Das Angebot ist dabei bunt gemischt und enthält neben zahlreichen neueren Titeln, darunter die Serie „Kevin Can F**K Himself“ (Titelbild) auch zeitlose Klassiker wie „Men in Black“ oder mehrere Batman-Filme mit Christopher Nolan.

