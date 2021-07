Video-Vorschau: Neu bei Netflix im August 2021

Jason Momoa geht als Ray Cooper auf Rachefeldzug gegen einen Pharmakonzern, der ein potenziell lebensrettendes Medikament vom Markt nimmt, kurz bevor seine Frau an Krebs stirbt. Als die Suche nach der Wahrheit auch seine Tochter Rachel (Isabel Mercel) in Gefahr bringt, setzt er alles daran seine kleine Familie zu beschützen. Das Netflix-Actiondrama Sweet Girl startet am 20. August.

Ab 3. August erleben wir mit Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord den ersten deutschen Netflix-Dokumentationsfilm und einen der spektakulärsten Cybercrime-Fälle Deutschlands hautnah mit. Darin verrät Maximilian Schmidt aus seiner Perspektive wie er als Shiny Flakes mit 19 Jahren aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen im Wert von über 4,1 Millionen Euro in die Welt verkaufte, bis er 2015 verhaftet wurde.

