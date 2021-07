Apple Fellow Phil Schiller: Für Lamborghini vor der Kamera

Als „Apple Fellow“ ist Phil Schiller inzwischen nur noch für den App Store und die Durchführung von Apple Events verantwortlich . Gerade die Zuständigkeit für das Software-Kaufhaus könnte dem Manager in den kommenden Monaten und Jahren jedoch noch vor große Herausforderungen stellen. Hier befindet sich Apple in mehreren Ländern vor und in rechtlichen Auseinandersetzungen über die Art und Weise wie Cupertino den Zugang zum App Store verwaltet und an den Einkünften der hier aktiven Entwickler mitverdient.

Anfang August kündigte Apple den Teilrückzug des Marketings-Chefs an, und bestätigte, dass Schiller den Titel des „Senior Vice President of Worldwide Marketing“ ablegen und gegen die Bezeichnung eines „Apple Fellow“ eintauschen werde. Greg „Joz“ Joswiak werde Schillers Nachfolge antreten.

