Herr der Ringe: Erster Teaser-Trailer zur Amazon-Serie

Nur wenige Tage nachdem das Entertainment-Portal Vanity Fair einen ersten Blick auf die Kostüme und Darsteller der aufwändigen Serien-Produktion „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ geworden hat, kommt von Amazon heute der erste Teaser-Trailer zur Fantasy-Serie, die noch in diesem Jahr mit ihrer ersten Staffel landen soll.

Kostüme als „zu sauber“ in der Kritik

Der 67-sekündige Teaser-Trailer scheint dabei zu unterstreichen, was nach dem sogenannten „First Look“ von Vanity Fair die webweite Debatte dominierte: Anders als in der Spielfilm-Trilogie von Peter Jackson, in denen Kostüme und Charaktere vom Leben gezeichnet wirken, irritiert die Amazon-Serie mit einer Reinraum-Ästhetik, der der natürlich verschmutzte und abgenutzte Charme der beliebten Kinofilme in weiten Teilen abhanden gekommen zu sein scheint.

Start am 2. September

Die neue Serie soll den Katalog von Amazon Prime Video Anfang September erreichen und könnte von Amazon as Zugpferd eingesetzt werden, um Prime-Kunden auch nach einer Preiserhöhung in Europa zum weiteren Zahlen der laufenden Prime-Mitgliedschaft zu überzeugen. In den Vereinigten Staaten hatte Amazon die Kosten für das Prime-Abo erst kürzlich um 16 Prozent von $119 auf $139 erhöht und damit die dritte Preiserhöhung seit der Markteinführung des Prime-Abos durchgeführt.

Die Serienproduktion, soll sich dem „Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde“ widmen, wo es nach einer langen Zeit des Friedens wieder aus „den Tiefen des Nebelgebirges“ rumort.

Amazon hat die hauseigene „Herr der Ringe“-Serie bereits 2017 angekündigt und soll damals gut 250 Millionen US-Dollar in die Produktions- und Fernsehrechte investiert haben. Auch die Produktion einer zweiten Staffel wurde bereits bestätigt. Seit vergangenem August steht fest: Season 02 soll vorwiegend im Vereinigten Königreich gedreht werden.