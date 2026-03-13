Neue Werbeformate für die TV-Nutzung
YouTube verlängert Werbung auf Fernsehern auf bis zu 30 Sekunden
Googles Videoplattform YouTube erweitert ihr Werbeangebot für Zuschauer, die Inhalte über Fernseher oder Streaming-Geräte abrufen. Künftig sollen in der TV-Applikation der Plattform vermehrt Werbespots erscheinen, die bis zu 30 Sekunden dauern und sich nicht überspringen lassen. Damit ersetzt das Unternehmen teilweise Anzeigenformate, bei denen Nutzer bislang nach wenigen Sekunden zur eigentlichen Wiedergabe zurückkehren konnten.
Die Änderung betrifft laut Google vor allem die Nutzung im Wohnzimmer. Dort verhalten sich Zuschauer häufig ähnlich wie bei klassischem Fernsehen und lassen Videos länger im Hintergrund laufen. Für Werbekunden soll dies eine Gelegenheit bieten, Botschaften über längere Spots zu platzieren.
Zum Einsatz kommt dabei eine automatisierte Steuerung der Anzeigen. Ein System analysiert die jeweilige Nutzungssituation und entscheidet, ob kurze sechssekündige Clips, klassische 15-Sekunden-Werbung oder längere Spots mit bis zu einer halben Minute eingeblendet werden. Ziel ist es laut Google, Werbung zeitlich und inhaltlich besser auf das jeweilige Publikum abzustimmen.
Wachstum auf dem großen Bildschirm
Die stärkere Ausrichtung auf Fernsehgeräte hängt mit veränderten Sehgewohnheiten zusammen. In den vergangenen Jahren hat YouTube mehrfach darauf hingewiesen, dass immer mehr Nutzer Videos über Smart-TVs und Streamingboxen ansehen. Der Fernseher entwickelt sich damit zu einem der wichtigsten Zugangswege zur Plattform.
Mit dieser Entwicklung nähert sich die Struktur der Werbeunterbrechungen zunehmend klassischen Fernsehformaten an. Längere, nicht überspringbare Spots erinnern an traditionelle Werbeblöcke, wie sie etwa bei den Privaten im linearen Programmen üblich sind.
Für Zuschauer könnte dies allerdings häufiger längere Unterbrechungen bedeuten. Nicht überspringbare Anzeigen zählen seit Jahren zu den meistkritisierten Elementen der Plattform. Parallel geht YouTube verstärkt gegen Werbeblocker vor und verweist auf sein kostenpflichtiges Abonnement als Möglichkeit, Werbung vollständig zu entfernen.
Der kostenpflichtige Dienst YouTube Premium bietet ein werbefreies Erlebnis sowie zusätzliche Funktionen. Seit Kurzem testet das Unternehmen zudem ein günstigeres Abonnement unter dem Namen Premium Lite, das weniger Zusatzfunktionen enthält, aber ebenfalls Werbung reduziert.
Yes! Mich nerven diese Filme und Serien, die sich immer so breit in die Werbungen machen!
LOLOLOLOLOLOL
Die kommen dann vermutlich vor 20 Sekunden Clips. Gibt eigentlich keine schlechtere Experience als Youtube am AppleTV. Schön wenn sie das weiter entwickeln wollen …
?
Wie ich immer schon gesagt habe. Es ist für uns kostenlos. Auf der anderen Seite kostet aber die Produktion der Videos den Creator Arbeitszeit und Geld. Ich finde es nur fair und habe kein Problem damit zu warten bis die Werbung vorbei ist. Zumindest dem seriösen Content bzw. dem Creatorn dahinter gönne ich es und finde es auch nur fair.
Keine Ahnung wieso da immer so hate wegen der ganzen Werbung ist. Nichts im Leben gibt’s umsonst.
ein Grund mehr für mich, kein YT zu nutzen.
Mich interessiert der INhalt dort höchst selten und für die Bezahlung bin ich nicht bereit, Werbung ansehen zu müssen.
Ich habe kein Problem damit zu zahlen. Aber 13€+ für Werbefreiheit ist frech. Wären es 2-4€ ok. Dann ist es gebucht und fertig.
Alles darüber ist einfach nur frech.
Und da das via VPN auch nicht mehr geht, wird halt YouTube garnicht mehr geschaut. Fertig.
Wenn sie lieber kein Geld statt 2-4€/Monat haben, ist das auch ok.
Werbeangebot… so ein Wort kann auch nur von Firmen wie Google kommen.
Genau das dachte ich auch
+1
Yt premium (Family, dann am effektivsten) und gut ist…gibt ja genug Kniffe, günstiger ranzukommen. Mache ich seit Jahren. Reagiere absolut allergisch auf Werbung seitdem xD
Mit VPN Tunneling keine YouTube Werbung mehr
Wie stellt man das am TV ein?
Über Safari Browser mit ad block per AirPlay auf dem Fernseher werfen ohne Werbung. Beste Lösung
Von mir aus. Ich weiß schon, warum an meinem TV seit geraumer Zeit ein mini PC hängt und der AppleTV verkauft wurde.
Wie gut das es TizenTube (Samsung TV) oder SmartTube (LG) gibt. Mit iSponsorBlock braucht man gar kein Premium mehr.
Ich schaue schon seit Jahren keine privaten Fernsehsender mehr weil ich mir den Film-und Seriengenuß nicht durch lästige Werbung kaputt machen lasse. Ich habe nichts versäumt und so geht es mir auch mit YouTube. Einfach nicht schauen!
YouTube ohne Werbeblocker ist mittlerweile absolut unzumutbar. Schön, dass es sowas gibt.
*Laugh in Premium Lite*
Ist mir wumpe, hab mir ne PC dazwischen gehängt der alles rausfiltert…
Es wäre schön gewesen, wenn man nicht die Pressemitteilung unkritisch übernommen hätte. Was für ein Euphemismus.
Erweitern des Angebots… nein, für den User bedeutet das weitere Einschränkungen des Erlebnis. Oder Tracking und Bezahlen.
Ein weiterer Rückschritt der Freiheit. YouTube Content wird von den meisten kostenlos erzeugt und eingestellt. Und YouTube weitet auf deren Kosten die Gier aus.
Ich finde das Prime ebenfalls den Werbeanteil in ihrem Content hochgeschraubt haben. Ich habe mir Alex Cross als letztes angeschaut und gefühlt kamen alle 8 Minuten ein Werbeblock.
Ist tatsächlich leider so… echt unerträglich…
Und dann immer diese höhnische Anmerkung mit der werbefreien Version…
^^
Also hier auf der LG YouTube App sind teilweise Blöcke von 50 Sekunden und das schon sehr Land. Der unterschied zur Smartphone App ist wirklich groß und es macht absolut keinen Spaß mehr etwas zu schauen
Premium Lite ist fein und nicht so teuer. Fast ganz ohne Werbung. Die Werbung bei der Musik könnten sie noch weg lassen. Dann wär alles super.
Wir benutzen eigene Programme die die Werbun gkomplett entfernen oder gar nicht erst laden. Und der Algo einen nicht beeinflusst. Artikel: https://www.mydealz.de/diskussion/youtube-20-twitch-20-bessere-mediathek-2692066
CodeWord: PinchFlat und GanyMede.