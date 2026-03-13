YouTube verlängert Werbung auf Fernsehern auf bis zu 30 Sekunden

Googles Videoplattform YouTube erweitert ihr Werbeangebot für Zuschauer, die Inhalte über Fernseher oder Streaming-Geräte abrufen. Künftig sollen in der TV-Applikation der Plattform vermehrt Werbespots erscheinen, die bis zu 30 Sekunden dauern und sich nicht überspringen lassen. Damit ersetzt das Unternehmen teilweise Anzeigenformate, bei denen Nutzer bislang nach wenigen Sekunden zur eigentlichen Wiedergabe zurückkehren konnten.



Die Änderung betrifft laut Google vor allem die Nutzung im Wohnzimmer. Dort verhalten sich Zuschauer häufig ähnlich wie bei klassischem Fernsehen und lassen Videos länger im Hintergrund laufen. Für Werbekunden soll dies eine Gelegenheit bieten, Botschaften über längere Spots zu platzieren.

Zum Einsatz kommt dabei eine automatisierte Steuerung der Anzeigen. Ein System analysiert die jeweilige Nutzungssituation und entscheidet, ob kurze sechssekündige Clips, klassische 15-Sekunden-Werbung oder längere Spots mit bis zu einer halben Minute eingeblendet werden. Ziel ist es laut Google, Werbung zeitlich und inhaltlich besser auf das jeweilige Publikum abzustimmen.

Wachstum auf dem großen Bildschirm

Die stärkere Ausrichtung auf Fernsehgeräte hängt mit veränderten Sehgewohnheiten zusammen. In den vergangenen Jahren hat YouTube mehrfach darauf hingewiesen, dass immer mehr Nutzer Videos über Smart-TVs und Streamingboxen ansehen. Der Fernseher entwickelt sich damit zu einem der wichtigsten Zugangswege zur Plattform.

Mit dieser Entwicklung nähert sich die Struktur der Werbeunterbrechungen zunehmend klassischen Fernsehformaten an. Längere, nicht überspringbare Spots erinnern an traditionelle Werbeblöcke, wie sie etwa bei den Privaten im linearen Programmen üblich sind.

Für Zuschauer könnte dies allerdings häufiger längere Unterbrechungen bedeuten. Nicht überspringbare Anzeigen zählen seit Jahren zu den meistkritisierten Elementen der Plattform. Parallel geht YouTube verstärkt gegen Werbeblocker vor und verweist auf sein kostenpflichtiges Abonnement als Möglichkeit, Werbung vollständig zu entfernen.

Der kostenpflichtige Dienst YouTube Premium bietet ein werbefreies Erlebnis sowie zusätzliche Funktionen. Seit Kurzem testet das Unternehmen zudem ein günstigeres Abonnement unter dem Namen Premium Lite, das weniger Zusatzfunktionen enthält, aber ebenfalls Werbung reduziert.



