SwitchBot Lock Ultra mit Vision Pro: Matter-Türschloss erstmal günstiger

Erst im Februar haben wir das bewährte SwitchBot Lock Ultra zusammen mit dem neuen Keypad Vision Pro ausprobiert und dabei vor allem die Vielzahl an Entsperrmethoden hervorgehoben. Das motorisierte Aufsatzschloss lässt sich ohne Austausch des vorhandenen Europrofil-Zylinders montieren und wird direkt auf den bestehenden Schließzylinder gesetzt.

Teil des Bundles: Das SwitchBot Lock Ultra, die Bridge und das Keypad Vision Pro

In unserem Alltagseinsatz arbeitet der Antrieb zuverlässig und lässt sich über die SwitchBot-Applikation, über PIN, Fingerabdruck, Handflächen-Scan, NFC oder Gesichtserkennung öffnen.

Aktuell ist das System im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote erstmals deutlich günstiger erhältlich. Das Bundle aus Schloss, Keypad Vision Pro und Matter-Bridge wird derzeit für 260 Euro statt den bislang geforderten 320 Euro angeboten.

Kontaktloser Zugang per Gesicht oder Handfläche

Der eigentliche Unterschied zur früheren Variante steckt im Keypad Vision Pro. Dieses erweitert die bekannten Entsperrmethoden um eine zusätzliche Handflächenerkennung. Dabei wird nicht die Oberfläche der Hand erfasst, sondern die darunterliegende Venenstruktur per Infrarotkamera erkannt. Dies kennen wir bereits von Wettbewerbern wie Wyze. Nutzer halten ihre Handfläche kurz vor das Keypad und können so kontaktlos identifiziert werden.

Das neue Keypad Vision Pro (rechts) mit Handflächenerkennung

Im Alltag kann diese Methode besonders praktisch sein, wenn die Gesichtserkennung aufgrund der Montagehöhe oder unterschiedlicher Körpergrößen im Haushalt nicht immer ideal funktioniert. Kinder und Erwachsene können ihre Handfläche unabhängig von der Position des Keypads einfach vor das Gerät halten. Alternativ stehen weiterhin klassische Optionen wie PIN-Codes, Fingerabdrücke oder NFC-Karten zur Verfügung.

Matter-Integration für Apple Home

Das Schloss wird weiterhin auf einen vorhandenen Europrofil-Zylinder montiert und benötigt keinen Austausch des bestehenden Türschlosses. Der integrierte Akku wird per USB-C geladen. Zusätzlich besitzt das System eine separate Notstromversorgung, die bei leerem Akku weiterhin Zugriff ermöglicht.

Viele Entsperrmethoden zur Auswahl

Über die mitgelieferte Bridge lässt sich das System in Smart-Home-Plattformen einbinden. Neben der SwitchBot-Applikation unterstützt das Schloss auch Matter, wodurch sich die Steuerung etwa über Apple Home, Amazon Alexa oder Google Home realisieren lässt.

Das aktuelle Frühlingsangebot umfasst das komplette Paket aus SwitchBot Lock Ultra, Keypad Vision Pro und Matter-Bridge für 259,99 Euro. Damit liegt der Preis erstmals deutlich unter dem ursprünglichen Bundlepreis.