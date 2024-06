Adblocker nutzlos: YouTube testet serverseitige Werbeeinblendung

Googles Videoportal YouTube führt derzeit Tests mit einer neuen Methode zur Werbeeinblendung durch. Dabei werden Werbeanzeigen direkt in den laufenden Video-Stream eingefügt ohne das die laufende Verbindung unterbrochen und zu speziellen Reklame-Servern gewechselt wird. Dies könnte signifikante Auswirkungen auf die Funktionsweise von Werbeblockern haben, wie das Team hinter der beliebten Erweiterung SponsorBlock berichtet. YouTube könnte die Art und Weise, wie Werbeblocker derzeit arbeiten, weitgehend wirkungslos werden lassen.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.

This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times.

— SponsorBlock (@[email protected]) (@SponsorBlock) June 12, 2024