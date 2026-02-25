YouTube erweitert sein Lite-Abo um zusätzliche Premium-Funktionen

YouTube erweitert den Leistungsumfang seines günstigsten Abos. Künftig kann man auch mit YouTube Premium Lite Videos im Hintergrund wiedergeben und für die Offline-Nutzung herunterladen.

Laut YouTube wurden die Funktionserweiterungen aufgrund von Nutzerwünschen integriert. Natürlich wird es dabei auch eine Rolle spielen, dass YouTube sich durch die verbesserte Leistung wachsende Abonnentenzahlen verspricht.

Günstige Variante ohne YouTube Music

YouTube Premium Lite wurde hierzulande im vergangenen April eingeführt. Zuvor liefen über mehrere Jahre hinweg auch in Deutschland größere Testreihen, die jedoch nicht für alle Nutzer zur Verfügung standen. Das Abonnement wird zum Monatspreis von 5,99 Euro angeboten und präsentiert sich damit nicht einmal halb so teuer wie das zum Monatspreis von 12,99 Euro erhältliche Standard-Abo. Letzteres war für viele YouTube-Nutzer schlichtweg zu teuer, da sie auf YouTube Music und die werbefreie Wiedergabe von Musikvideos verzichten können und zumeist ohnehin schon für einen anderen Musikdienst bezahlen.

YouTube Premium Lite richtet sich dagegen ausschließlich an Nutzer, die die Masse an Werbeeinblendungen bei der Nutzung der Videoplattform nicht mehr ertragen. Zum moderaten Monatspreis von 6 Euro kann man damit den größten Teil des Videoangebots von YouTube werbefrei genießen. Einzig bei der Wiedergabe von Musikvideos muss man auch mit dem Lite-Abo mit Werbeunterbrechungen leben.

Noch nicht überall verfügbar

Die Möglichkeit zur Hintergrundwiedergabe und zum Download von Videos soll laut YouTube alle Abonnenten von Premium Lite erhalten. Allerdings werden die Abo-Erweiterungen schrittweise freigeschaltet, sodass sich noch nicht sagen lässt, wann die Funktionen tatsächlich für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Zudem weist YouTube darauf hin, dass Premium Lite weiterhin nicht in allen Ländern verfügbar ist. Eine Liste der derzeit unterstützten Regionen findet sich hier.