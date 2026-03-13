HBO Max im April: Neue Serien-Highlights und bekannte Filme

Der Streamingdienst HBO Max erweitert sein Programm im April mit neuen Serien, internationalen Produktionen sowie mehreren bekannten Filmreihen. Zu den wichtigsten Neustarts zählen die dritte Staffel der Dramaserie Euphoria, eine neue Dramaserie von Richard Gadd sowie die Rückkehr der mexikanischen Serie „Bittersüße Schokolade“.

Neben Serien ergänzt der Anbieter sein Programm außerdem um neue Filme, Dokumentationen und mehrere ältere Produktionen, die erneut ins Angebot aufgenommen werden.

Neue Serien starten im April

Eines der zentralen Serienformate des Monats ist die dritte Staffel von Euphoria. Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel ein und begleitet erneut eine Gruppe junger Menschen, die mit persönlichen Krisen, Beziehungen und Fragen nach Verantwortung und Erlösung konfrontiert sind. Die Serie ist ab dem 13. April verfügbar und wird wöchentlich um eine neue Episode erweitert. Zu den Darstellern gehören unter anderem Zendaya, Hunter Schafer und Sydney Sweeney.

Neu startet außerdem die sechsteilige Dramaserie „Half Man“. Die Produktion erzählt die Geschichte zweier entfremdeter Brüder, deren Beziehung über mehrere Jahrzehnte hinweg verfolgt wird. Als einer von ihnen überraschend auf der Hochzeit des anderen erscheint, werden alte Konflikte neu entfacht. Die Serie stammt von Richard Gadd, der zuletzt mit der Netflix-Serie „Baby Reindeer“ internationale Aufmerksamkeit erhielt.

Mit der zweiten und zugleich finalen Staffel kehrt auch die mexikanische Serie „Bittersüße Schokolade“ („Like Water for Chocolate“) zurück. Die Geschichte folgt erneut Tita, deren Beziehung zu Pedro durch gesellschaftliche Erwartungen und familiäre Konflikte geprägt ist. Vor dem Hintergrund eines Mexikos im Wandel stehen Themen wie Tradition, persönliche Freiheit und verbotene Liebe im Mittelpunkt.

Filme, Dokumentationen und Serienklassiker

Im Filmbereich nimmt HBO Max im April mehrere internationale Produktionen ins Programm auf. Dazu zählt das Familiendrama „Sentimental Value“ von Joachim Trier, das unter anderem bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet wurde. Ebenfalls neu verfügbar ist das französische Drama „Out of Control“ mit Omar Sy.

Mit „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ startet außerdem eine deutsche Produktion mit Charly Hübner in der Hauptrolle. Der Film erzählt von einem Berliner Videothekenbesitzer, der durch eine Reihe von Missverständnissen plötzlich als vermeintlicher Held der DDR-Geschichte wahrgenommen wird.

Ergänzt wird das Filmangebot durch bekannte Reihen wie „The Matrix“ mit Keanu Reeves sowie die Filmreihe „The Hunger Games“ mit Jennifer Lawrence.

Auch mehrere Dokumentationen erweitern das Programm. Dazu gehört die Serie „What Happened, Brittany Murphy?“, die sich mit dem Leben der Schauspielerin Brittany Murphy beschäftigt. Weitere Produktionen befassen sich unter anderem mit Ereignissen rund um das Sinaloa-Kartell in Mexiko oder begleiten Comedian Amy Schumer während einer schwierigen Schwangerschaft.

Neue Serien im April 2026

Ab 1. April

Velma | Staffel 1–2

Battle of Culiacán: Heirs of the Cartel | Staffel 1

Ab 2. April

The West Wing | Staffeln 1–7

Ab 3. April

Bittersüße Schokolade | Staffel 2

Ab 13. April

Euphoria | Staffel 3

Ab 15. April

The Murder of Actor Rafael Miguel | Staffel 1

Ab 21. April

What Happened, Brittany Murphy? | Staffel 1

Ab 22. April

City of God: Der Kampf geht weiter | Staffel 1

Ab 29. April

Scars of Beauty | Staffel 1

Expecting Amy | Staffel 1

Ab 30. April

Georgie & Mandy’s First Marriage | Staffel 1

Half Man | Staffel 1

Neue Filme im April 2026

Ab 1. April

Matrix

Matrix Reloaded

Matrix Revolutions

Matrix Resurrections

Zauberhafte Schwestern

Ab 5. April

Sentimental Value

Ab 10. April

Out of Control

Ab 17. April

Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße

The Hunger Games

The Hunger Games: Catching Fire

The Hunger Games: Mockingjay – Teil 1

The Hunger Games: Mockingjay – Teil 2

Ab 26. April