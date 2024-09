YouTube Premium mit Preiserhöhungen in zahlreichen Ländern

YouTube hat in zahlreichen Ländern die Preise für sein Premium-Abonnement erhöht. Dabei fallen die Preissteigerungen zum Teil außerordentlich drastisch aus. In der Schweiz bezahlt man jetzt beispielsweise umgerechnet rund 36 Euro im Monat für eine Familienmitgliedschaft. Zuvor wurden hier noch etwas mehr als 25 Euro berechnet.

Das war die letzte YouTube-Preiserhöhung in Deutschland

Die folgende Liste mit den aktuellen Preisserhöhungen wurde im YouTube-Premium-Forum auf Reddit zusammengetragen. Deutschland ist glücklicherweise aktuell nicht dabei, hier haben wir ja erst im November eine YouTube-Preiserhöhung gesehen.

Italien, Niederlande, Belgien und Irland:

Einzelpersonen: Von €11.99 auf €13.99

Familien: Von €17.99 auf €25.99

Einzelpersonen: Von 15.90 CHF auf 17.90 CHF

Familien: Von 23.90 CHF auf 33.90 CHF

Einzelpersonen: Von 119 DKK auf 139 DKK

Familien: Von 177 DKK auf 259 DKK

Einzelpersonen: Von 119 SEK auf 149 SEK

Familien: Von 179 SEK auf 279 SEK

Einzelpersonen: Von 119 NOK auf 169 NOK

Familien: Von 179 NOK auf 269 NOK

Einzelpersonen: Von 179 CZK auf 209 CZK

Familien: Von 269 CZK auf 389 CZK

Einzelpersonen: Von 11.98 SGD auf 13.98 SGD

Familien: Von 17.98 SGD auf 27.98 SGD

Einzelpersonen: Von 23.99 AED auf 26.99 AED

Familien: Von 35.99 AED auf 48.99 AED

Einzelpersonen: Von 17.90 MYR auf 20.90 MYR

Familien: Von 33.90 MYR auf 41.90 MYR

Einzelpersonen: Von 23.98 SAR auf 26.99 SAR

Familien: Von 35.98 SAR auf 49.99 SAR

Einzelpersonen: Von 59,000 IDR auf 69,000 IDR

Familien: Von 99,000 IDR auf 139,000 IDR

Einzelpersonen: Von 17,900 COP auf 20,900 COP

Familien: Von 26,900 COP auf 41,900 COP

Einzelpersonen: Von 159 THB auf 179 THB

Familien: Von 299 THB auf 359 THB

In der Euro-Zone sind Italien, die Niederlande, Belgien und Irland betroffen. Die neuen Preise liegen in diesen Ländern nun jeweils einen Euro höher als aktuell in Deutschland. Bei der letzten Preiserhöhung für YouTube Premium hierzulande wurden die monatlichen Kosten für Einzelpersonen von 11,99 Euro auf 12,99 Euro und der Preis für das Familienabo von 17,99 Euro auf 23,99 Euro erhöht. Es fällt auf, dass YouTube insbesondere die Monatskosten für Familien deutlich erhöht hat.

Achtet bei YouTube in jedem Fall drauf, wie ihr das Premium-Abonnement abschließt. Über die App bezahlt man hier bis zu 8 Euro mehr.

YouTube Premium Lite als Alternative

Als günstigere Alternative besteht in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, YouTube Premium Lite zu abonnieren. Zwar wird diese mit Einschränkung versehene, aber auch deutlich günstigere Variante von YouTube Premium nicht immer gleich für alle Nutzer angezeigt, Leserberichten zufolge steht die Option generell aber weiterhin zur Verfügung.

Falls ihr die Möglichkeit, YouTube Premium Lite zu abonnieren, nicht zu sehen bekommt, hilft demnach offenbar, wenn man einen neuen YouTube-Kanal erstellt oder sofern vorhanden, in einen anderen Kanal wechselt. Feedback dazu könnt ihr wie immer in den Kommentaren hinterlassen.