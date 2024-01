YouTube-Familienabo: Bei Apple bezahlt man monatlich 8 Euro mehr

Wir haben ja bereits im November auf die letzten Preiserhöhungen bei YouTube hingewiesen. Die Änderungen treten abhängig von der Laufzeit bestehender Abonnements zu unterschiedlichen Stichtagen in Kraft und uns erreichen damit zusammenhängend immer wieder Nachfragen von Lesern, die sich über Differenzen zwischen den damals von uns genannten Preisen und den nun tatsächlich auf sie zukommenden Monatskosten wundern.

YouTube berechnet wie mittlerweile zahlreiche andere Anbieter auch abhängig davon, wo man sein Abonnement abgeschlossen hat, unterschiedliche Preise. Für uns sind jeweils die auf der Webseite der Anbieter genannten Angaben hierzu relevant, also quasi die offiziellen Kosten beim Abschluss eines Abonnements direkt beim Anbieter. Im Falle von YouTube sind dies aktuell 12,99 Euro für Einzelpersonen und 23,99 Euro für ein Familienabo.

Deutlich teurer wird es, wenn man YouTube nicht direkt über die Webseite der Google-Tochter, sondern über Apples App Store abonniert. Wer sich für den Abschluss eines Abonnements von YouTube Premium per In-App-Kauf entscheidet, muss als Einzelperson 16,99 Euro und für eine Familienmitgliedschaft satte 31,99 Euro berappen. Dieser Aufpreis von jeweils rund 30 Prozent hat einzig allein den Grund, dass Anbieter wie YouTube auf diese Weise verhindern wollen, dass die auf In-App-Käufe von Apple veranschlagten Provisionen den Ertrag ihrer Apps und Angebote mindern.

30 Prozent „Strafzoll“ beim Kauf über die App

30 Prozent sind in der Tat eine Hausnummer und vermutlich profitiert man auch als direkter Kunde von YouTube & Co. davon, wenn die Anbieter diese Gebühr als Aufschlag beim App-Store-Abo ansetzen, anstelle die Kosten generell auf die gesamten Abo-Preise umzulegen. Umgekehrt geht natürlich auch jene Rechnung der Anbieter auf, dass sie auf diese Weise die Provisionseinnahmen von Apple mindern und Nutzer dazu bringen, sich in ein direktes Geschäftsverhältnis mit ihnen zu begeben.