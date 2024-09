macOS und iCloud Drive: Dateien für Offline-Verfügbarkeit markieren

Mit macOS Sequoia hat Apple seinen Online-Speicher iCloud Drive um eine längst fällige Option erweitert. Einzelne Dateien und Ordner lassen sich jetzt auch dann dauerhaft auf dem Mac speichern, wenn die Option „Mac-Speicher optimieren“ aktiviert ist.

„Mac-Speicher optimieren“ bedeutet, dass der Mac eigenständig entscheidet, welche Dokumente nur in der iCloud bleiben, wenn zusätzlicher Speicherplatz auf dem Mac benötigt wird. Dieser Mechanismus konnte zum Teil durchaus nervig sein, wenn man etwa Zugriff auf eine Datei benötigt hat, die nur in der iCloud verfügbar war und deren Download aufgrund einer schlechten Anbindung oder sonstiger Probleme gar nicht oder nur verzögert möglich war.

Jetzt haben Nutzer die Möglichkeit, gezielt festzulegen, dass bestimmte Dateien und Ordner in jedem Fall lokal auf dem Mac gespeichert bleiben.

Im Rechtsklick-Kontextmenü versteckt

Die Funktion lässt sich per Rechtsklick oder über einen Mausklick bei gedrückter Control-Taste auf das betreffende Objekt aktivieren. Unter macOS Sequoia erscheint hier im Kontextmenü die neue Option „Geladene Objekte behalten“. Wird diese aktiviert, so steht das entsprechende Dokument dauerhaft zum direkten Abruf von der im Mac verbauten Festplatte oder SSD aus zur Verfügung. Ein Pfeilsymbol neben dem Dateinamen zeigt an, dass die neue Option aktiviert ist.

Soll die Einstellung rückgängig gemacht werden, geht man genauso vor wie oben beschrieben. Ein erneuter Rechtsklick auf „Geladene Objekte behalten“ entfernt das Häkchen im Kontextmenü und stellt den ursprünglichen Zustand wieder her.

Auch auf iPhone und iPad verfügbar

Die Funktion steht gleichermaßen auch auf dem iPhone und dem iPad zur Verfügung. Hier haben wir bereits nach der Ankündigung der Neuerung im Juni entsprechend berichtet. Das auf dem Mac über die rechte Maustaste verfügbare Kontextmenü lässt sich unter iOS und iPadOS durch ein längeres Drücken auf eine Datei oder einen Ordner in Apples Dateien-App öffnen.