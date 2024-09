Apple Vision Pro: Um die Brille ist es ruhig geworden

Was macht eigentlich eure Apple Vision Pro? Die Verkaufszahlen der Apple-Brille dürften sich hierzulande auf einem absoluten Minimum bewegen. Spannend wäre zu erfahren, wie Apple diese Situation im Vorfeld eingeschätzt hat. Es bleibt nur zu hoffen, dass die internen Erwartungen nicht auf einem Niveau mit den Werbeaussagen zu der Datenbrille gelegen sind. Das „Next Big Thing“ sehen wir hier noch lange nicht. Allerhöchstens einen sehr teuren, öffentlichen Beta-Test, mit dessen Hilfe Apple abklopfen will, welches Potenzial dieser Produktbereich in den kommenden Jahren bietet.

Dabei ist das Erlebnis, das die Apple Vision Pro bietet, ohne Frage eindrucksvoll. In ihrer technischen Umsetzung und auch von den speziell dafür geschaffenen Inhalten her kann die Brille zweifellos überzeugen. Falls noch nicht geschehen und ihr einen Apple Store in erreichbarer Nähe habt, empfehlen wir daher auch unbedingt, die von Apple angebotenen kostenlosen Produktpräsentationen der Brille zu nutzen. Ihr könnt die Vision Pro hier aufsetzen und euch – natürlich streng von Apple orchestriert – selbst einen Eindruck des hier vorhandenen Potenzials machen.

Alles zeigt Apple auf diesen Demo-Terminen allerdings nicht. Beispielsweise könnt ihr hier nicht ausprobieren, wie gut sich die Apple Vision Pro als virtuelles Display für den Mac verwenden lässt. Die Meinungen der Nutzer gehen hier stark auseinander. Unabhängig von Einschränkungen beim Sichtfeld oder der Auflösung ist allerdings das hohe Gewicht der Brille der wohl größte Kritikpunkt. Es genügt schon, die Apple Vision Pro eine halbe Stunde lang auf der Stirn zu tragen, damit sich beim Abnehmen ein angenehmes Gefühl der Erleichterung einstellt.

Zu teuer fürs Regal

Hier dürfte dann auch das größte Problem bei einer Kaufentscheidung für die Apple Vision Pro liegen. Wer 4.000 Euro oder mehr für ein solches Gerät ausgibt, will damit nicht nur hier und da ein Video anschauen, sondern die Brille auch über einen längeren Zeitraum hinweg komfortabel und produktiv verwenden können.