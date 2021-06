Yippy: Freie Mac-App verwaltet eure Zwischenablage

Was die zuverlässige Verwaltung unserer Zwischenablage angeht, setzten wir seit geraumer Zeit auf Maccy und empfehlen die Freeware gerne. Die quelloffene Anwendung läuft im Systemhintergrund und bietet ein Menüleisten-Symbol an, das auf Mausklick (oder Tastatur-Kurzbefehl) eine Übersicht der zuletzt kopierten Texte einblendet und hier den Schnellzugriff auf diese ermöglicht.

Wer jedoch nicht nur mit reinem Text hantiert, sondern auch Bilder und formatierte Textpassagen kopieren und wieder aufrufen möchte, der darf sich die etwas umfangreichere Freeware-Alternative Yippy anschauen.

Auch für Bilder und formatierte Texte

Das Hobby-Projekt des australischen Entwicklers Matt Davidson funktioniert grundsätzlich ähnlich. Auch Yippy läuft im Systemhintergrund und überwacht kontinuierlich die Zwischenablage eures Macs. Immer wenn nun Inhalte per Command+C kopiert werden, merkt sich Yippy diese, um den späteren Zugriff auf zuvor Kopiertes zu ermöglichen.

Yippy unterscheidet sich von Maccy jedoch in der Aufbereitung der so gesicherten Inhalte. Während Maccy diese lediglich in der Menüleiste einblendet, überlagert Yippy den Desktop mit einer Übersicht der kopierten Elemente, die sich nach Eingabe des voreingestellten Kurzbefehls Command+Shift+V vom rechten Displayrand her ausklappt.

Grafische Übersicht mit Tastenkürzeln

Hier werden Bilder und Textpassagen untereinander dargestellt, lassen sich mit den Pfeiltasten durchforsten und per Eingabetaste wieder in die aktive Zwischenablage einfügen. Ist ein Texteditor aktiv, kann der ausgewählte Inhalt zudem an der aktuellen Cursor-Position eingesetzt werden. Die ersten zehn Objekte sind zudem mit einem Tastatur-Kurzbefehl versehen, das den Direktzugriff ohne Nutzung der Pfeiltasten ermöglicht.

Je nach gesetzten Einstellungen sichert Yippy zwischen 50 und 1500 der zuletzt kopierten Objekte. Die in Swift geschriebene Mac-App ist nur 6 MB klein und lässt sich hier aus dem Netz laden.