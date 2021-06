Musik-App Doppler: Songs vom Mac lassen sich einfacher übertragen

Bei Doppler handelt es sich um eine vielseitige App für die Wiedergabe und Pflege der persönlichen Musiksammlung. Neben Standardformaten wie MP3 und AAC unterstützt der Musik-Player auch Lossless-Dateien in Formaten wie FLAC oder WAV. Über die Wiedergabe hinaus besteht die Möglichkeit zur Verwaltung der Titel in Wiedergabelisten und dem Bearbeiten von Song- und Albeninfos. Dabei erlaubt Doppler auch die direkte Suche nach passenden Covergrafiken. Im Zusammenhang mit der Wiedergabe können persönliche Favoriten markiert werden, zudem hält die App jährliche Statistiken bereit.

Der Transfer vom Mac aufs iPhone wird in der neuen Doppler-Version auf diese Weise ein ganzes Stück vereinfacht, doch will der Entwickler hier noch nicht halt machen. In der zweiten Jahreshälfte soll dann eine vollwertige Mac-Version von Doppler erscheinen, die ein entsprechendes Übertragungswerkzeug direkt integriert hat.

Die Doppler-App auf dem iPhone lässt sich dafür in einen Import-Modus versetzen und vom Mac aus wird mithilfe einer korrespondierenden Menüleisten-App ein verschlüsselter Übertragungskanal geöffnet, über den sich die gewünschten Musikdateien dann per Drag-and-Drop auf das iPhone schieben lassen. Die Mac-Erweiterung wird unter dem Namen Doppler Transfer kostenlos zum Download angeboten.

