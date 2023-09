XRechnung: Mac-App wandelt XML-Rechnungen in lesbare PDFs

Der InvoiceViewer ist fünf Megabyte klein und eignet sich zum Prüfen vorhandener XML-Dateien, deren Vorhandensein wohl spätestens ab Anfang 2025 ordentlich zunehmen wird, da die elektronische Rechnung spätestens dann zum Standard in B2B-Geschäften werden soll. Mehr Infos zur so genannten eRechnungs-Pflicht hat der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V. (VGSD) hier zusammengefasst .

Zurück zum InvoiceViewer . Die kostenfreie Mac-Anwendung ist jetzt als Beta-Version verfügbar und kann ab macOS 11 oder neuer zum Überführen vorhandener XRechnungen in menschenlesbare PDF-Dateien genutzt werden. Ab Werk öffnet die App XRechnungen in einem Vorschau-Fenster und kann diese auf Wunsch dann auch als PDF-Dateien auf der Platte sichern.

Mit seinem InvoiceViewer bietet der Entwickler nun einen neuen Download an, der sich an all jene Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige richtet, die häufiger mit dem XRechnung-Standard konfrontiert werden.

