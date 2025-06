Xbar: Eigene Informationen in der Mac-Menüleiste anzeigen

Die kostenfreie Mac-Anwendung Xbar richtet sich an Nutzer, die selbstständig Informationen in der Menüleiste ihres Rechners darstellen möchten. Die Software ist seit einiger Zeit nicht mehr aktiv weiterentwickelt worden, funktioniert aber auch unter aktuellen macOS-Versionen weiterhin zuverlässig.

Der Clou: Über selbst erstellte Plugins lassen sich beliebige Datenquellen einbinden, darunter beispielsweise Wetterdaten, Systeminformationen oder persönliche Statusmeldungen.

Live-Daten mit Skripten umsetzen

Xbar arbeitet mit einfachen Skriptdateien, die regelmäßig ausgeführt und deren Ausgaben anschließend in der Menüleiste angezeigt werden. Dabei ist die Programmiersprache frei wählbar. Unterstützt werden unter anderem PHP, Python, Bash und JavaScript. Die Integration erfolgt unkompliziert über benannte Dateien, deren Aktualisierungsintervall direkt im Dateinamen angegeben wird.

Eigene Anwendungsfälle lassen sich damit zügig umsetzen. So haben wir heute etwa ein kleines PHP-Skript geschrieben, das regelmäßig den Lagerbestand unseres bevorzugten Sommergetränks bei einem lokalen Lieferdienst überprüft und die Verfügbarkeit direkt in der Menüleiste anzeigt.

Auch komplexere Szenarien wie die Anzeige von Stromerträgen eines Balkonkraftwerks oder Sensordaten einer Wetterstation lassen sich mit einfachen Skripten realisieren. In diesen Fällen werden Werte wie Temperatur, CO₂-Gehalt oder Solarertrag ausgelesen und per Textausgabe dargestellt.

Erweiterungen per Mausklick

Wer nicht selbst programmieren möchte, kann auf die Xbar-Community zurückgreifen. Diese bietet zahlreiche vorgefertigte Plugins, die per Mausklick installiert werden können. Viele dieser Erweiterungen funktionieren ohne zusätzliche Einrichtung und bieten einfache Einblicke in System- oder Webdienste.

Die Dokumentation des Projekts ist gut nachvollziehbar. Neueinsteiger benötigen meist nur grundlegende Kenntnisse in der jeweiligen Skriptsprache. Die Ausgabe erfolgt über den sogenannten Standard Output, der in PHP mit echo oder in Python mit print() angesprochen wird. Auf Mausklick lassen sich zusätzlich erweiterte Inhalte oder Weblinks einblenden.

Trotz ausbleibender Updates bleibt Xbar ein flexibles und empfehlenswertes Werkzeug für Anwender, die sich ihre Menüleiste nach eigenen Bedürfnissen gestalten möchten.