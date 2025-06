Ab Herbst: Apple bringt die Vorschau-App auf iPad und iPhone

Mit iPadOS 26 und iOS 26 wird Apple im Herbst eine systemeigene Vorschau-App auf iPhone und iPad einführen. Die Anwendung orientiert sich funktional an der bekannten macOS-Version und bringt einen umfassenden Werkzeugkasten für die Arbeit mit PDF-Dokumenten und Bilddateien auf mobile Geräte.

PDF-Erstellung und -Bearbeitung

Anwender können PDF-Dateien künftig nicht nur anzeigen, sondern auch direkt bearbeiten. Dazu gehören das Einfügen von Kommentaren, das Hervorheben von Text sowie das Ausfüllen von Formularfeldern. Auf dem iPad steht zusätzlich die Eingabe per Apple Pencil zur Verfügung, was die Handhabung bei der Anmerkung oder Unterschrift digitaler Dokumente erleichtert.

Die App erlaubt es außerdem, mehrere Seiten eines Papierdokuments mit der integrierten Kamera abzufotografieren und zu einem einzigen PDF zusammenzufügen. Diese Funktion soll die bisher meist an Drittanbieter-Apps ausgelagerte Dokumentenerfassung in das System integrieren. Ein weiteres Merkmal ist die automatische Formularerkennung. Diese erkennt Felder für persönliche Angaben wie Namen oder Adressen und kann passende Inhalte vorschlagen.

Bildbearbeitung und Metadatenanzeige

Neben den PDF-Funktionen unterstützt die App auch grundlegende Werkzeuge zur Bildbearbeitung. Fotos lassen sich direkt in der App drehen, zuschneiden, skalieren oder in andere Formate konvertieren. Unterstützt werden dabei gängige Dateitypen wie JPEG, PNG, TIFF sowie das Apple-eigene HEIC-Format. Auch Inhalte aus der Zwischenablage können in neue Bilddateien umgewandelt und gespeichert werden.

Ergänzend zu diesen Bearbeitungsmöglichkeiten steht die sogenannte Inspektor-Ansicht bereit. Diese zeigt technische Metadaten zu Fotos an, darunter Aufnahmedatum, verwendete Kamera, Brennweite, ISO-Wert, Farbprofil oder Auflösung. Die Funktion entspricht dem Funktionsumfang der gleichnamigen macOS-App und richtet sich insbesondere an Nutzer mit professionellen Ansprüchen.