Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien kommen im Juli 2025

Erwartungsgemäß erweitert der Video-Streaming-Dienst Netflix sein Programm auch im Juli um eine Vielzahl neuer Filme und Serien. Bereits am 2. Juli startet mit „The Old Guard 2“ die Fortsetzung des Actionfilms um eine Gruppe unsterblicher Kriegerinnen. Einen Tag später beginnt die zweite Staffel der Fantasy-Serie „Sandman“. Die neuen Episoden erscheinen gestaffelt: Teil zwei folgt am 24. Juli, ein Special ist für den 31. Juli angekündigt.

Ab dem 9. Juli stehen gleich zwei von Netflix als Highlights herausgearbeitete Produktionen bereit: die Thriller-Serie „Unter der schwarzen Sonne“ über eine junge Mutter, die unerwartet mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird, sowie die Reality-Show „Building the Band“, in der Sängerinnen und Sänger ohne Sichtkontakt um einen Platz in einer Band konkurrieren. Für ein jüngeres Publikum erscheint ab dem 10. Juli die animierte Serie „Die 7 Bären“, die klassische Märchenfiguren neu interpretiert.

Neue Spielfilme und Serien zum Monatsende

Einen besonderen Fokus scheint Netflix im Juli auf den Start neuer Produktionen zum Monatsende gelegt zu haben. Am 25. Juli erscheint mit „Happy Gilmore 2“ eine Fortsetzung der Komödie mit Adam Sandler. In der letzten Juli-Woche folgen mehrere Serienstarts: „My Melody & Kuromi“ (24. Juli) bringt einen neuen Anime rund um bekannte Figuren aus dem Sanrio-Universum. „Glass Heart“, „Leanne“ und „Ein ehrliches Leben“ erscheinen alle am 31. Juli und decken die Genres Drama, Comedy und Thriller ab.

Auch Dokumentarformate sind im neuen Programm vertreten. Ab dem 14. Juli zeigt Netflix „Apokalypse in den Tropen“, eine Analyse der politischen Entwicklung Brasiliens. „Trainwreck: Der Sturm auf Area 51“ (ab 29. Juli) blickt auf eine virale Protestaktion zurück, die ursprünglich als Online-Meme begann.

Ebenfalls ab dem 10. Juli verfügbar ist der Thriller „Brick“, in dem ein Hamburger Paar nach dem plötzlichen Auftauchen einer unüberwindbaren Wand von der Außenwelt abgeschnitten wird. Parallel startet die romantische Serie „Too Much“, in der eine Amerikanerin in London eine unerwartete Beziehung eingeht.

Neue Serien im Juli 2025

3. Juli

Sandman: Staffel 2 Teil 1 Ein Wiedersehen der Ewigen bringt Lord Morpheus auf einen gefährlichen Weg. Durch eine verhängnisvolle Entscheidung wird er zur Zielscheibe für unerbittliche Rache.

5. Juli

Der Sommer, in dem Hikaru starb

8. Juli

Better Late Than Single Lebenslange Singles sind jetzt bereit zum Daten. Sie erhalten Ratschläge in puncto Styling, Gesundheit und Selbstvertrauen. Werden sie die Liebe finden?

9. Juli

Unter der schwarzen Sonne Auf der Flucht vor ihrer schwierigen Vergangenheit wird eine junge Mutter des Mordes an ihrem neuen Chef beschuldigt, kurz bevor sie herausfindet, dass er ihr Vater ist.

Die Gringo-Jäger In dieser fesselnden Serie nach wahren Begebenheiten jagt eine Top-Einheit der mexikanischen Polizei US-Flüchtige an der Grenze im Sumpf von Lügen und Verbrechen.

10. Juli

Too Much Als eine New Yorkerin mit gebrochenem Herz nach London zieht, beginnt für sie eine eher untypische Romanze mit einem Indie-Musiker.

Leviathan In einer alternativen Steampunk-Vergangenheit versuchen ein flüchtiger österreichischer Prinz und ein getarnter schottischer Flieger, einen Weltkrieg zu verhindern.

14. Juli

SAKAMOTO DAYS: Season 1 Part 2 Taro Sakamoto, einst der beste Auftragskiller, setzt sich aus Liebe zur Ruhe. Doch als ihn die Vergangenheit einholt, muss er kämpfen, um seine Familie zu schützen.

17. Juli

UNTAMED In den Weiten des Yosemite-Nationalparks bringt der Tod einer Frau einen Bundesagenten in ein gesetzloses Gebiet, in dem die Natur nur ihren eigenen Regeln folgt.

Catalog Ein frisch verwitweter Workaholic schlägt sich mit seinen Kindern und den Online-Tipps seiner verstorbenen Frau durchs Leben. Besteht er den ultimativen Eltern-Crashkurs?

División Palermo: Staffel 2 Im Wahlkampf wird die Stadtwache vergrößert und Felipe wird vom Geheimdienst angeworben. Die Stadt ist nicht bereit – aber sie sind es auch nicht.

18. Juli

Superstar Diese Serie, die sich in den chaotischen 2000er-Jahre abspielt, gestaltet das Leben der Popikone Tamara – und ihre Verwandlung zu Yurena – neu.

23. Juli

Briefe an die Zukunft Als eine junge Frau auf ein Geheimnis über ihre Vergangenheit stößt, muss sie eine Sammlung von Briefen zu ihren Verfasser*innen zurückverfolgen, um die Wahrheit aufzudecken.

24. Juli

Sandman: Staffel 2 Teil 2 Ein Wiedersehen der Ewigen bringt Lord Morpheus auf einen gefährlichen Weg. Durch eine verhängnisvolle Entscheidung wird er zur Zielscheibe für unerbittliche Rache.

25. Juli

Trigger Während immer mehr illegale Schusswaffen nach Südkorea geschmuggelt werden, kommt es zum Showdown zwischen einem entschlossenen Polizisten und einem gerissenen Waffenhändler.

29. Juli

WWE: Unreal Zum ersten Mal überhaupt können Sie mit Ihren Lieblings-WWE-Superstars in den WWE-Schreiberraum und außerhalb des Rings gehen, wo das Drama abseits der Bühne genauso intensiv ist wie im Rampenlicht.

30. Juli

Unsagbare Sünden Eine Frau wird in ihrer Ehe unterdrückt und findet in einer Affäre mit einem jüngeren Mann Trost, bis daraus ein Kampf um Leben oder Tod wird.

31. Juli

Glass Heart Eine angehende Schlagzeugerin verliert ihren Platz in einer Band. Doch als ein genialer Musiker sie für seine neue Gruppe anwirbt, nimmt ihr Leben eine drastische Wende.

Neue Filme und Dokus im Juli 2025

1. Juli

Terror in London: Die Jagd auf die Attentäter vom 7.7. Anhand von Insiderberichten und nie zuvor gezeigtem Filmmaterial werden die 7/7 Terroranschläge 2005 auf das Londoner Verkehrsnetz und deren explosive Folgen beleuchtet.

Trainwreck: Der American Apparel-Kult Diese Enthüllungsstory mit offenen Interviews von Insidern und Ex-Angestellten zeichnet den Aufstieg von American Apparel und den finanziellen Fall des Modeimperiums nach.

2. Juli

The Old Guard 2 Andy und ihre Gruppe unsterblicher Krieger*innen kämpfen mit frischem Einsatz und zum Schutz der Menschheit gegen einen mächtigen Gegner.

Tour de France: Im Hauptfeld: Staffel 3 In der spannenden Tour de France 2024 dominieren größere Teams und kleinere kämpfen ums Überleben – andere sind derweil von Verletzungssorgen geplagt.

3. Juli

Countdown: Taylor vs. Serrano Katie Taylor und Amanda Serrano bereiten sich darauf vor, zum dritten Mal gegeneinander anzutreten. Der Höhepunkt einer sensationellen und kontroversen Boxtrilogie steht bevor.

4. Juli

All the Sharks In diesem spannenden Reality-Wettstreit reisen vier Teams aus Haiexpert*innen und -liebhaber*innen um den Globus, um die seltensten Haiarten zu finden.

8. Juli

Bad Spies Audrey, die von ihrem Freund verlassen wurde, entdeckt, dass er ein Spion ist. Zum Glück ist auf ihre beste Freundin Morgan Verlass, mit der sie die Welt retten muss.

9. Juli

1923 Zu Beginn eines neuen Jahrhunderts müssen sich die Duttons in Paradise Valley auf Veränderungen gefasst machen, denen auch viele Traditionen zum Opfer fallen werden.

10. Juli

Brick Als eine unheimliche Mauer über Nacht das Apartmenthaus von Tim und Olivia versperrt, müssen sie sich mit ihren Nachbarn verbünden, um einen Ausweg zu finden und zu überleben.

Der Buchspazierer Ein einsamer Buchhändler findet neuen Sinn im Leben, als ein aufgewecktes Mädchen ihn auf seinen täglichen Touren begleitet, um Bücher an seine exzentrische Kundschaft zu liefern.

11. Juli

Tyler Perry’s Madea’s Destination Wedding Als Familie Simmons zur turbulenten Hochzeit der Großnichte auf die Bahamas reist, hat Madea ihre schönsten Blumenkleider und jede Menge Chaos im Gepäck.

Almost Cops Ein übermotivierter außerordentlicher Community-Polizist und ein waghalsiger Ex-Cop tun sich zusammen und richten auf den Straßen Rotterdams Chaos an.

Aap Jaisa Koi Shrirenu lebt streng nach Tradition. Madhu genießt das Leben. Als sich ihre Wege kreuzen, blüht eine unbeholfene und süße Liebe auf – sie wird jedoch vom Patriarchat überschattet.

12. Juli

Kraven the Hunter Nach einer Nahtoderfahrung macht sich der Sohn eines Gangsterbosses auf einen Rachefeldzug gegen die schlimmsten Bösewichte der Welt.

14. Juli

Apokalypse in den Tropen Oscar-Kandidatin Petra Costa erforscht in dieser Dokumentation anhand detaillierter Untersuchungen die grundlegenden Auswirkungen der Evangelisierung für die Politik Brasiliens.

15. Juli

Trainwreck: Der Ballon-Junge Eine selbstgebaute fliegende Untertasse hebt ab, an Bord ein 6-jähriger Junge? Die Nation verfällt in Panik – aber was geschah wirklich? Diese Doku hat Antworten.

16. Juli

Die dunkelste Stunde Angesichts der drohenden Nazi-Invasion mobilisiert der neu ernannte britische Premierminister Winston Churchill die Nation für den Kampf ums Überleben.

18. Juli

Familie, aber nur fast Ein brasilianischer Vater und die argentinischen Schwiegereltern seiner Tochter sorgen bei ihrem Treffen in Bariloche für jede Menge lustige Momente.

84 m² Ein Mann, der all seine Ersparnisse in eine neue Wohnung gesteckt hat, stößt auf beunruhigende Geräusche aus den Wänden, feindselige Nachbarn und grausige Geheimnisse.

22. Juli

Harriet – Der Weg in die Freiheit In dieser Filmbiografie entkommt Harriet Tubman der Sklaverei und riskiert dann ihr Leben, um andere über die „Underground Railroad“ in die Freiheit zu führen.

23. Juli

Wenn jede Sekunde zählt: Londons Trauma-Netzwerk Von schweren Notfällen bis hin zum Operationssaal zeigt diese Dokuserie Londons Traumastationen, in denen Schwerstverletzte behandelt werden.

24. Juli

A Normal Woman Als sie von einer unbekannten Krankheit befallen wird, muss eine High-Society-Dame das Geheimnis dahinter entwirren, bevor ihr gesamtes Selbstverständnis zu zerbrechen droht.

25. Juli

Happy Gilmore 2 Happy Gilmore mit Adam Sandler in der Hauptrolle kehrt nach fast 30 Jahren zurück!

29. Juli

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle Als Königin Victoria krank wird, machen sich Dr. Dolittle, sein junger Lehrling und seine tierischen Freund*innen auf eine epische Suche nach einem magischen Heilmittel.

30. Juli

Son of Sam: Selbstporträt eines Serienmörders Der mit dem Emmy ausgezeichnete und für den Oscar nominierte Regisseur Joe Berlinger widmet sich in diesem neuen Kapitel von Gespräche mit einem Mörder einem der berüchtigtsten Fälle der amerikanischen Geschichte: dem 44-Kaliber-Mörder David Berkowitz.

31. Juli