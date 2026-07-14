Wuben X5 kombiniert Taschenlampe, UV-Licht und Laser

Die Taschenlampen von Wuben haben sich bei uns beinahe zu einem eigenen Hobby entwickelt. Die gute Verarbeitung und die verschiedenen Lichtfunktionen machen Spaß und sorgen dafür, dass wir regelmäßig eines der Modelle mitführen.

Unser Favorit bleibt die robuste X4 Mini mit ihrem vielseitigen Bedienkonzept. Aber auch die kompakte G5 mit drehbarem Leuchtkopf und farbigen LEDs hat sich im Alltag bewährt. Im Freundes- und Bekanntenkreis beantworten wir deshalb regelmäßig die Frage, wie die Lampe heißt und wo sie erhältlich ist.

Mit der X5 bringt der Hersteller nun ein weiteres Modell auf den Markt. Die flache Neuerscheinung vereint weißes Licht, eine UV-Leuchte und einen grünen Laser in einem Gehäuse. Wuben verlangt zum Verkaufsstart 79,99 Euro und bietet die X5 in Schwarz und Grau an.

Drei Lichtwerkzeuge in einem Gehäuse

Das weiße Hauptlicht erreicht laut Hersteller bis zu 1.300 Lumen und soll eine Reichweite von um die 120 Metern erzielen. Damit ist die X5 unter anderem für Spaziergänge, Campingausflüge und kleinere Arbeiten im Dunkeln vorgesehen. Für Situationen, in denen möglichst wenig Licht benötigt wird, steht ein abgedunkelter Mondlichtmodus bereit. In dieser Einstellung gibt Wuben eine Laufzeit von bis zu 200 Stunden an.

Die UV-Leuchte arbeitet mit einer Wellenlänge von 365 Nanometern und einer Leistung von zwei Watt. Sie kann beispielsweise Flecken, ausgetretene Flüssigkeiten oder Sicherheitsmerkmale auf Geldscheinen sichtbar machen. Der grüne Laser ist zum Zeigen, Markieren und Ausrichten gedacht. Er besitzt einen eigenen Schalter am hinteren Ende der Lampe und lässt sich dadurch unabhängig von den übrigen Funktionen aufrufen.

Die Auswahl der Betriebsart erfolgt über einen Drehregler. Zwei zusätzliche Tasten steuern die jeweils zugehörigen Lichtfunktionen. Damit greift Wuben ein Bedienkonzept auf, das bereits bei der X4 mehrere Modi ohne verschachtelte Menüs erreichbar gemacht hat.

Akku mit zusätzlicher AAA-Reserve

Im normalen Betrieb versorgt ein wiederaufladbarer Akku mit 1.200 Milliamperestunden die X5. Falls unterwegs keine Lademöglichkeit verfügbar ist, kann laut Hersteller alternativ eine AAA-Batterie eingesetzt werden. Diese Reserve unterscheidet das neue Modell von vielen kompakten Leuchten mit fest vorgegebenem Energiespeicher.



Das Gehäuse der X5 wird aus Aluminium gefertigt, ist 21 Millimeter dick und wiegt mit Akku rund 128 Gramm. Ein beidseitig nutzbarer Clip erlaubt die Befestigung an einer Tasche, einem Gürtel oder einem Rucksack. Kühlöffnungen sollen die entstehende Wärme ableiten. Wuben nennt zudem eine Stoßfestigkeit für Stürze aus bis zu einem Meter Höhe. Die neue Taschenlampe ist ab sofort beim Hersteller und auf amazon.de verfügbar.