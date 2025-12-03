Zwei Lichter, Klammer, Drehregler und mehr
Wuben G5: Nette Kompakt-Taschenlampe mit 400 Lumen, Akku und USB-C
Die kürzlich aktualisierte Fassung des Ratgebers zur persönlichen Notfallvorsorge des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat zum Internationalen Tag der Katastrophenvorsorge erneut empfohlen, eine Taschenlampe sowohl im Haushalt als auch im persönlichen Notfallgepäck bereitzuhalten.
Wer diese Empfehlung als Vorwand für einen eigenen kleinen Gadget-Kauf nutzen möchte, findet in der Wuben G5 eine nette und zudem sehr kompakte Lösung, die sich unauffällig in den Alltag integriert.
Kompakte Bauform und flexible Beleuchtung
Die in drei Farben erhältliche Wuben G5 richtet sich an Nutzer, die eine kleine und wiederaufladbare Lampe für den täglichen Einsatz suchen. Sie bringt 52 Gramm auf die Waage und ist kaum größer als ein Zippo-Feuerzeug. Das Gerät arbeitet mit einem weißen Hauptlicht, dessen Helligkeit stufenlos zwischen zwei und 400 Lumen eingestellt werden kann.
Eine niedrige Leuchtstufe eignet sich für kurze Suchaufgaben im Dunkeln und verlängert die Laufzeit auf bis zu 65 Stunden. Die zweite LED erzeugt farbiges Licht in mehreren Varianten. Die Auswahl erfolgt per Drehregler, wodurch das Gerät ohne Zwischenschritte an verschiedene Umgebungen angepasst werden kann.
Für den Transport steht ein verschiebbarer Schalter bereit, der die Bedienung sperrt. Darüber hinaus schützt er die USB-C-Buchse, über die der interne Akku in rund eineinhalb Stunden geladen wird. Das Gehäuse ist nach IP68-zertifiziert und damit gegen Wasser und Staub geschützt.
Drehbarer Lampenkopf und magnetische Befestigung
Der Lampenkopf lässt sich um 180 Grad drehen und erlaubt eine Beleuchtung aus unterschiedlichen Winkeln. Eine Klammer erleichtert das Anstecken an Taschen oder Gurte. Der Magnet im Boden ermöglicht eine Befestigung an metallischen Flächen, was das Gerät für Reparaturen oder Kontrollarbeiten interessant macht.
Die Ausrichtung der LEDs kann dabei schnell angepasst werden, ohne dass die Lampe in der Hand gehalten werden muss.
Die Funktionsweise bleibt trotz der vielen Optionen übersichtlich. Die Lampe wechselt zwischen den Lichtarten über den Hauptschalter, die Helligkeitsregelung erfolgt über den Drehknopf. In Situationen, in denen ein helles Signal benötigt wird, kann kurzfristig eine höhere Leuchtstufe aktiviert werden.
Wer also eine kleine und vielseitige Ergänzung für seine persönliche Notfallausstattung sucht oder eine kompakte Lampe für den Alltag bevorzugt, findet in der Wuben G5 eine praktische Alternative. Die Modelle in Schwarz und Olivgrün gibt es aktuell mit 20 Prozent Preisnachlass für nur noch 24 Euro.
Ohhh die hat EDC-Potenzial.
Was bedeutet EDC? every day carry ?
Korrekt.
Every day charge ;)
Ich habe die Leuchte im Auto liegen und finde sie Mega praktisch. Als andere Alternative am Schlüsselbund habe ich noch eine Olight Mini 2.
Meine Oclip Pro hab ich auch immer dabei. Die fällt nicht störend auf.
Was aber doch für Notfälle sinnvoller ist, ist doch eine Taschenlampe mit stromunabhängiger Auflagerung. Also konkret: Kurbel und/oder Solar. Da gibt es etliche Modelle, und eine Taschenlampe ist ja ganz besonders in Situationen mit Stromausfalls und daher Dunkelheit erforderlich.
Es steht ja auch da „als Vorwand“ ..
Oder was mit klassischen Batterien, die mal eben paar Jahre gelagert und schnell machgekauft und gewechselt werden können.
Der Akku hier ist vermutlich nicht wechselbar, wenn kaputt, oder?
Ja, ist nicht wechselbar.
Mit 14500 Akku und AA-Batterien:
Sofirn ST10, Wurkkos TS10 V2, beide kleiner und leistungsfähiger als die hier genannte.
Das Gelenk wird bei häufigem Gebrauch als Erstes kaputtgeht.
…haben umfangreiche Tests bewiesen?
Sieht man auch so.
Weil man ja das Gelenk ja auch jeden Tag 300 Mal bewegt *rolleys*
Neee rollgelenk :D
Quatsch, hab das Ding jetzt schon seit die auf dem Markt ist. Da funktioniert alles wie am ersten Tag!
Ich empfehle die Boruit V20 (mini), die zum ähnlichen Preis eine höhere Helligkeit und mehr Funktionen bietet.
Preisbewusste können sich auch die V10 ansehen. Da fehlt der Doppel-Clip und der Kopf lässt sich nicht drehen.
Wer die Lampe auch als Powerbank nutzen will, kann sich die teurere V30 ansehen.
Gutes Geschenk ;-)
Ich weiß ja nicht, sieht nach Plastik aus die Alternative. Lumen ist nicht immer alles. Ich mag meine Oclip Pro mit 500 Lumen als EDC Licht, macht genügend Licht, ultrakompakt und wertige Haptik (kein Plastik). Die Wuben hier im Deal scheint aber ebenfalls sehr interessant zu sein.
Ich empfehle für echte Katastrophen eine Öllampe , Streichhölzer und ein Benzinfeuerzeug. Für Generation Z pseudokatastrophen reicht die LED am Smartphone.
Sieht wirklich ganz cool aus! Danke für den Tipp!
–
Ich hab mir erst vor ein paar Tagen eine kompakte Taschenlampe zugelegt, die Xiaomi Mijia mit 1000 Lumen (lm). Sie hat drei Helligkeitsstufen bis 1000 lm, einen SOS- und Stroboskopmodus, ist IP65 geschützt, verfügt über einen Haken zum Aufhängen, wird über USB-C aufgeladen und kann auch als eine Art „Laterne“ oder „Tischlicht“ verwendet werden (inkl. „Kerzenlicht“-Modus). Ich muss wirklich sagen, dass ich total begeistert bin von dem Teil. Richtig gut verarbeitet, toller Materialmix, schönes Design, extrem handliche Größe, richtige Power, was die Helligkeit betrifft und vor allem zwischen 10€ und 15€ im Netz erhältlich. Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis!
–
Achtung: Es handelt sich nicht um die „Xiaomi Multi Function“ Taschenlampe. Das von mir empfohlene Produkt hat einen Bereich aus Acryl(?)am vorderen Ende, wodurch die „Laternen“-Funktion ermöglicht wird (ich finde leider keine genaue Produktbezeichnung, weil das Modell aus 2024 stammt und es auch nicht mehr auf der Website von Xiaomi/Mi zu finden ist).
https://youtu.be/_e5tk7uAGrc
Empfehle in dieser Klasse die Sofirn ST10 als bessere Alternative. Mit 14500 Akku oder AA-Batterien vielseitig zu befeuern, Front- und Seitenlicht, Rotlicht in exzellenter Qualität.
Mit kräftiger Klemme, Seitenmagnet und Tail-Magnet zu befestigen.
Kann ich bestätigen, habe die zusätzlich zu meiner Oclip gekauft. Die Sofirn ist auch sehr gut.
ist ja alles schön und gut, aber Habenseite nicht (fast) alle eh schon eine Lampe am Smartphone?
Du bist nicht die Zielgruppe. ;)
Stimmt ;)
Ich bin da komplett auf der Rovyvon Seite als EDC. Klein, passt an den Schlüssel und hat ein paar Funktionen (Schwarzlicht, Blinklicht, …). Aber für den Ernstfall würde ich nichts mit Akku holen. Entweder Batterien oder Kurbel.
Hab das Ding nun seit Release und bin immernoch schwer begeistert!
Täglich nutze ich die, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Die volle Leuchtkraft ist nicht wirklich nötig, nutze die Zeit Stufe und die hält mehrere Tage. Das Ding ist extrem stabil und bis heute nichts kaputt. Für den Preis, absolut genial!
Oder man benutzt halt einfach sein iPhone