Wuben G5: Nette Kompakt-Taschenlampe mit 400 Lumen, Akku und USB-C

Die kürzlich aktualisierte Fassung des Ratgebers zur persönlichen Notfallvorsorge des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat zum Internationalen Tag der Katastrophenvorsorge erneut empfohlen, eine Taschenlampe sowohl im Haushalt als auch im persönlichen Notfallgepäck bereitzuhalten.

Wer diese Empfehlung als Vorwand für einen eigenen kleinen Gadget-Kauf nutzen möchte, findet in der Wuben G5 eine nette und zudem sehr kompakte Lösung, die sich unauffällig in den Alltag integriert.

Kompakte Bauform und flexible Beleuchtung

Die in drei Farben erhältliche Wuben G5 richtet sich an Nutzer, die eine kleine und wiederaufladbare Lampe für den täglichen Einsatz suchen. Sie bringt 52 Gramm auf die Waage und ist kaum größer als ein Zippo-Feuerzeug. Das Gerät arbeitet mit einem weißen Hauptlicht, dessen Helligkeit stufenlos zwischen zwei und 400 Lumen eingestellt werden kann.

Eine niedrige Leuchtstufe eignet sich für kurze Suchaufgaben im Dunkeln und verlängert die Laufzeit auf bis zu 65 Stunden. Die zweite LED erzeugt farbiges Licht in mehreren Varianten. Die Auswahl erfolgt per Drehregler, wodurch das Gerät ohne Zwischenschritte an verschiedene Umgebungen angepasst werden kann.

Für den Transport steht ein verschiebbarer Schalter bereit, der die Bedienung sperrt. Darüber hinaus schützt er die USB-C-Buchse, über die der interne Akku in rund eineinhalb Stunden geladen wird. Das Gehäuse ist nach IP68-zertifiziert und damit gegen Wasser und Staub geschützt.

Drehbarer Lampenkopf und magnetische Befestigung

Der Lampenkopf lässt sich um 180 Grad drehen und erlaubt eine Beleuchtung aus unterschiedlichen Winkeln. Eine Klammer erleichtert das Anstecken an Taschen oder Gurte. Der Magnet im Boden ermöglicht eine Befestigung an metallischen Flächen, was das Gerät für Reparaturen oder Kontrollarbeiten interessant macht.

Die Ausrichtung der LEDs kann dabei schnell angepasst werden, ohne dass die Lampe in der Hand gehalten werden muss.

Die Funktionsweise bleibt trotz der vielen Optionen übersichtlich. Die Lampe wechselt zwischen den Lichtarten über den Hauptschalter, die Helligkeitsregelung erfolgt über den Drehknopf. In Situationen, in denen ein helles Signal benötigt wird, kann kurzfristig eine höhere Leuchtstufe aktiviert werden.

Wer also eine kleine und vielseitige Ergänzung für seine persönliche Notfallausstattung sucht oder eine kompakte Lampe für den Alltag bevorzugt, findet in der Wuben G5 eine praktische Alternative. Die Modelle in Schwarz und Olivgrün gibt es aktuell mit 20 Prozent Preisnachlass für nur noch 24 Euro.