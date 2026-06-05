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Kleine Taschenlampe mit vielen Features

Wuben G5 Mini: Neue Farben und Sonderpreis
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Die Wuben G5 Mini leistet hier inzwischen seit einem halben Jahr gute Dienste als „Gassi-Taschenlampe“. Auf den ersten Blick wird das kompakte Gerät gerne mit einem Feuerzeug verwechselt. Dank ihres für diese Gerätekategorie ungewöhnlich kompakten Formats verschwindet die Lampe problemlos in Jacken- oder Hosentaschen..

Aktuell bietet Wuben die Lampe in den Farben Schwarz und Grün zum Sonderpreis von 23,99 Euro an. Zusätzlich ist die Lampe inzwischen auch in Gelb und einer auffälligen silberfarbenen Variante erhältlich.

Wuben G5 Mini Farben

Weißes Licht und farbige LEDs

Das weiße Hauptlicht der Lampe bringt es stufenlos regulierbar auf maximal 400 Lumen. Das tut bereits gut weh in den Augen und reicht absolut aus, wenn man mal eben den Weg ausleuchten will oder bei Dunkelheit etwas sucht. Zusätzlich kann die Lampe auch in den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Lila leuchten.

Wuben G5 Mini

Besonders praktisch sind die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Wuben G5 Mini. Der Leuchtkopf lässt sich drehen und kann somit auch dann stets in die gewünschte Richtung leuchten, wenn man eine der integrierten Befestigungsoptionen verwendet. Ein integrierter Magnet ermöglicht die Befestigung an metallischen Oberflächen. Zusätzlich verfügt die Lampe über einen seitlichen Clip, mit dessen Hilfe man die sie beispielsweise an die Kleidung klemmen kann.

Wuben G5 Specs

Akku wird über USB-C geladen

Der integrierte Akku lässt sich über USB-C in rund anderthalb Stunden laden. Wie lange er ausreicht, hängt von der Art der Benutzung ab. Auf der niedrigsten Beleuchtungsstufe soll er laut Hersteller bis zu 65 Stunden halten. Das Metallgehäuse der Lampe ist 6 × 3,5 × 1,2 Zentimeter groß und hat hier auch schon den einen oder anderen Absturz überlebt. Dabei sollte auch eine Pfütze kein Problem darstellen. Laut Hersteller ist die Lampe nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Das Gewicht liegt bei etwas über 50 Gramm.

Produkthinweis
WUBEN G5 LED Taschenlampe Aufladbar - RGB Mini Schlüsselanhänger 400 Lumen, EDC Multifunktional Magnetische USB... 23,99 EUR 29,99 EUR
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05. Juni 2026 um 18:08 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hab die grüne. Ganz nettes Teil. Man hat halt nur keine richtige runde Taschenlampe in der Hand falls man das machen will. Aber dafür hab ich ja noch die anderen von OLight.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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