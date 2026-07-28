Wohin steuert Synology DSM? Privatnutzer geraten aus dem Fokus

Synology hat einen Ausblick auf die Zukunft seines NAS-Betriebssystems DSM gegeben und dabei die strategische Ausrichtung ungewöhnlich klar formuliert. Die nächste Generation ruht nach Angaben des Unternehmens auf zwei Säulen: „AI ready“ und „enterprise ready“. Klassische Einsatzszenarien privater NAS-Nutzer spielen in der Präsentation dagegen kaum noch eine Rolle.

Stattdessen versteht Synology DSM zunehmend als Plattform für lokale KI-Anwendungen, automatisierte Arbeitsabläufe und zentral verwaltete Speicherinfrastrukturen. Gezeigt wurden unter anderem ein KI-gestützter DSM-Agent, semantische Suche, GPU-gestützte NAS-Systeme, ein Cluster Manager für große Installationen sowie neue Werkzeuge für Compliance, Sicherheit und Flottenverwaltung. Die Demonstrationen drehten sich ausschließlich um Unternehmensszenarien wie IT-Administration, Sicherheitsanalysen oder die automatisierte Erstellung von Berichten.

Entwicklung zeichnet sich seit Monaten ab

Der Kurs passt zu mehreren Entscheidungen der vergangenen Monate. Nach Kritik an den Festplattenbeschränkungen lockerte Synology diese mit DSM 7.3 zwar wieder etwas. Gleichzeitig verschwanden jedoch mehrere Funktionen, die vor allem bei ambitionierten Privatanwendern beliebt waren. Auf die Video Station folgte das angekündigte Aus für Mail Station und Synology Mail Server zugunsten des kostenpflichtigen MailPlus-Angebots für Unternehmen.

Auch bei den eigenen Kameras und den C2-Cloud-Diensten setzt Synology inzwischen stärker auf Lizenzmodelle und kostenpflichtige Angebote. Bereits DSM 7.4 bereitete zudem Funktionen wie den DSM-Agenten, semantische Suche sowie ChatPlus und Meet vor.

Die BeeStation wird wohl übernehmen

Ganz verabschiedet sich Synology von Privatkunden allerdings nicht. Mit BeeStation und BeeStation Plus existiert inzwischen eine eigene Produktlinie für Anwender, die eine einfache private Cloud ohne den Verwaltungsaufwand einer klassischen DiskStation suchen.

Der Eindruck der Präsentation ist dennoch eindeutig: Während BeeStation den Consumer-Bereich abdeckt, entwickelt sich DSM immer stärker zur Plattform für professionelle Speicher-, KI- und IT-Infrastrukturen in kleinen und mittlere Unternehmen.