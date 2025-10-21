Mail Server vor dem Aus: Synology streicht weiteres Privatkunden-Feature

Der NAS-Anbieter Synology hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die viele Privatnutzer kritisch sehen. Zwar wurde der Plan revidiert, nur noch eigene Festplattenmodelle vollständig zu unterstützen, dennoch zeigt sich an anderen Stellen ein klarer Kurswechsel.

Fortan sollen Lizenzen für MailPlus verkauft werden

Die Produktstrategie orientiert sich zunehmend an den Bedürfnissen von Geschäftskunden, während Funktionen, die vor allem im Consumer-Umfeld genutzt wurden, nach und nach wegfallen. Bereits mit DSM 7.2.2 wurde die Videostation eingestellt, eine Anwendung zur Verwaltung eigener Film- und Serienbestände.

Nun kündigt Synology auch das Aus für zwei Mail-Anwendungen an, die bislang den Betrieb eigener E-Mail-Server auf der NAS-Plattform ermöglichten. Die bislang kostenfreien Pakete „Mail Station“ und „Synology Mail Server“ werden ab Januar 2026 nicht mehr unterstützt.

Mail Station und Mail Server vor dem Aus

Laut offizieller Mitteilung endet die Verfügbarkeit beider Anwendungen mit der nächsten DSM-Version nach 7.3. Bereits beim Update müssen Nutzer die betreffenden Pakete deinstallieren, da sie nicht länger über das Paketzentrum bereitgestellt werden. Für Nutzerinnen und Nutzer, die DSM 7.3 oder frühere Versionen weiterverwenden, sind die Mail-Tools vorerst weiter installierbar. Allerdings wird es keine sicherheitsrelevanten oder funktionalen Aktualisierungen mehr geben.

Synology verweist als Alternative auf das kostenpflichtige MailPlus-System, das zusammen mit MailPlus Server modernere Verwaltungsfunktionen und regelmäßige Updates bieten soll. Dieses richtet sich vor allem an Unternehmen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Rechteverwaltung und Compliance.

Migration empfohlen, mit Einschränkungen

Wer weiterhin einen lokalen E-Mail-Server über die NAS betreiben möchte, wird künftig auf MailPlus ausweichen müssen. Synology stellt dafür Migrationshilfen und Vergleichstabellen bereit, macht jedoch deutlich, dass es sich um einen Strategiewechsel handelt.

Nutzer, die bisher auf einfache, kostenfreie Lösungen gesetzt haben, müssen sich auf ein neues Lizenzmodell und einen höheren technischen Anspruch einstellen. Für viele Privatanwender dürfte damit der Betrieb eines eigenen Mailservers auf der Synology-NAS an dieser Stelle enden.