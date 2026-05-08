Synology: Neue Hauskameras benötigen zusätzliche Lizenzen

Der NAS-Anbieter Synology verändert offenbar die bisherige Strategie rund um die eigenen Überwachungskameras. Wie aus aktuellen Produktunterlagen hervorgeht, benötigen die neuen Modelle BC510, TC510 und BC800Z künftig ebenfalls eine kostenpflichtige „Surveillance Device License“, wenn sie mit der hauseigenen Videoüberwachungslösung Surveillance Station genutzt werden.

Bislang galten gerade die Synology-Kameras als Ausnahme innerhalb des Systems. Während für gewöhnliche IP-Kameras meist zusätzliche Lizenzen erforderlich sind, konnten die älteren Synology-Modelle wie BC500 oder TC500 ohne weitere Kosten eingebunden werden. Genau dieser Punkt war bislang eines der zentralen Argumente für die vergleichsweise teuren Eigenentwicklungen des NAS-Anbieters.

Neue Modelle verlieren bisherigen Vorteil

Mit der neuen Generation fällt dieser Vorteil nun weg. Die neuen BC510-, TC510- und BC800Z-Kameras werden lizenztechnisch wie reguläre Drittanbieter-Kameras behandelt. Pro Kamera wird künftig eine zusätzliche Lizenz benötigt, sobald die im jeweiligen NAS enthaltenen Standardlizenzen aufgebraucht sind.

Synology-NAS-Systeme bringen üblicherweise zwei kostenlose Kameralizenzen mit. Spezielle NVR-Systeme enthalten vier, Deep-Learning-Modelle sogar acht Lizenzen. Wer darüber hinaus weitere Kameras integrieren möchte, muss zusätzliche Lizenzpakete erwerben.

Betroffen sind laut aktueller Dokumentation ausschließlich die neuen 2026er-Modelle. Die älteren BC500- und TC500-Kameras bleiben weiterhin lizenzfrei. Auch die WLAN-Kamera CC400W scheint von der Änderung bislang nicht betroffen zu sein.

Zusätzliche Kosten für 2026er-Modelle

Die positive Betrachtungsweise: Durch die Trennung von Kamera-Hardware und Surveillance-Station-Lizenz könnte Synology die Kameras zukünftig flexibler und auch günstiger vermarkten. Nutzer, die die Geräte ausschließlich in fremden Systemen einsetzen möchten, müssten dann keine indirekt mitbezahlte Synology-Lizenz mehr finanzieren.

Für bestehende Synology-Nutzer verändert sich dadurch allerdings die Kalkulation deutlich. Gerade in größeren Installationen mit mehreren Kameras entstehen nun zusätzliche Lizenzkosten, obwohl weiterhin ausschließlich Synology-Hardware eingesetzt wird.