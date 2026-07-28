Simplebanking 2.0 ist da: Themes, Rechnungen, PayPal-Support

Die Mac-Anwendung Simplebanking zählt zu den ungewöhnlicheren Banking Programmen für macOS. Anders als klassische Finanzsoftware richtet sich die App nicht an Nutzer, die umfangreiche Kontoverwaltung oder Depotfunktionen benötigen. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf einem schnellen Überblick über die eigenen Finanzen direkt in der Menüleiste.

Über die europäischen Open-Banking-Schnittstellen ruft die Anwendung Kontostände und Umsätze nahezu aller deutschen Banken (und zahlreicher internationaler Institute) ab und fasst diese in einer kompakten Übersicht zusammen. Die Zugangsdaten verbleiben bei der jeweiligen Bank und Überweisungen waren zunächst gar nicht vorgesehen.

App entwickelt sich seit Monaten weiter

Seit der ersten Veröffentlichung hat der Entwickler die App jedoch kontinuierlich erweitert. Hinzugekommen sind unter anderem automatische Ausgabenkategorien, Prognosen bis zur nächsten Gehaltszahlung, Kennzahlen zur persönlichen Finanzsituation sowie eine semantische Suche. Wer möchte, kann seine Kontodaten außerdem mit lokalen KI-Werkzeugen auswerten lassen oder über die kostenpflichtige Erweiterung „simplesend“ direkt Überweisungen aus der App heraus starten.

Die Freischaltung dieser Funktion kostet einmalig 15 Euro. Die eigentliche Anwendung bleibt kostenlos und auch der Quellcode ist weiterhin öffentlich einsehbar. Ausführlich hatten wir zuletzt über die Einführung der Überweisungsfunktion berichtet.

Version 2.0 führt Themes ein

Neu in Version 2.0 ist unter anderem die Möglichkeit, Rechnungen oder PDF Dokumente per Drag and Drop in das Überweisungsfenster zu ziehen. Die App übernimmt erkannte Zahlungsdaten automatisch. Zusätzlich lassen sich kopierte IBANs oder Rechnungsinformationen direkt aus der Zwischenablage übernehmen.

Erweitert wurde außerdem die Unterstützung für elektronische Kassenbelege von Anbietern wie REWE, dm oder Amazon sowie für PayPal Konten, die sich nun ebenfalls in die Finanzübersicht einbinden lassen. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und das bekannte Menüleisten-Fenster kann jetzt als kompaktes Widget genutzt werden. Die Anwendung selbst bleibt kostenlos und der Quellcode ist weiterhin öffentlich einsehbar.

Mit Version 2.0 widmet sich der Entwickler nun erstmals auch der Gestaltung der Benutzeroberfläche. Neu ist ein Theme System, mit dem sich das Erscheinungsbild der App verändern lässt. Zum Start stehen mehrere Designs bereit. Besonders auffällig ist das exklusive BTX Theme.

Neben dem BTX Theme liefert Version 2.0 weitere Designs wie einen Game Boy Look und das moderne Sunrise Theme mit. Nach Angaben des Entwicklers sollen künftig zusätzliche Designs folgen. Die Theme-Funktion ist Bestandteil der kostenlosen App und steht allen Nutzern ohne Aufpreis zur Verfügung.