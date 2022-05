„Wie Apple seine Seele verlor“: Die Kontroverse zwischen Tim Cook und Jony Ive

Unter dem Titel „After Steve: How Apple became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul“ blickt der für die New York Times tätige Autor Tripp Mickle auf die Entwicklung von Apple nach dem Tod von Steve Jobs. Ganz besonders steht dabei das Verhältnis zwischen Apples ehemaligem Chef-Designer Jony Ive und Tim Cook als Nachfolger von Steve Jobs im Fokus. Die englische Ausgabe des Buchs wird vom 12. Mai an auch in Deutschland erhältlich sein.

Anhand der vorab in der New York Times veröffentlichten Auszüge wird deutlich, wie groß die Lücke, die Steve Jobs in seinem Unternehmen hinterließ, tatsächlich war. Spannungen und inhaltliche Kontroversen zwischen Jobs’ Nachfolger Tim Cook und Jony Ive haben demnach letztendlich dann auch dazu geführt, dass der Designer das Unternehmen verlassen hat.

Produkt-Glamour oder kalkulierbare Service-Einnahmen?

Eines der Beispiele greift die Präsentation der Apple Watch im Jahr 2014 auf. Nach Jony Ives Wille sollte Apple hier zwei Dutzend Bäume fällen und 25 Millionen Dollar in die Hand nehmen, um die Vorstellung der Uhr mit Glanz und Glitter in Laufsteg-Atmosphäre in einem verschwenderischen weißen Zelt abzuhalten. Jony Ive hatte stets versucht, die Apple Watch als Luxusartikel anstelle eines Lifestyle-Zubehörs mit Fokus auf Fitness und Sport zu platzieren, was die Entwicklung des Funktionsumfangs in die heutige Richtung ohne Frage erschwert und verzögert hat.

Insgesamt hat der Autor des Buches mit mehr als 200 Menschen gesprochen, darunter aktuelle und ehemalige Apple-Mitarbeiter ebenso wie Freunde und sonstige Personen aus dem Umfeld von Jony Ive. Etliche Beispiele verdeutlichen die Reibungspunkte zwischen den beiden Apple-Größen, die jeder für sich eine eigene Auslegung davon hatten, wie das Erbe von Steve Jobs fortzuführen sei. Ive störte sich den Zitaten zufolge dabei in besonderem Maß an der von Cook vorangetriebenen Gewinnoptimierung und damit verbunden dem Wechsel des Unternehmensfokus von hochwertig designten Produkten hin zu einem Anbieter, bei dem Dienstleistungen und Abonnements für einen beachtlichen Teil des Einkommens sorgen.

Im Jahr 2019 hat Ive Apple verlassen. Nur ein Jahr später hat mit Phil Schiller ein weiteres Apple-Uhrgestein aus der Ära Steve Jobs seinen Rückzug eingeläutet.

Während die Buch-Neuerscheinung in den USA bereits von morgen an erhältlich ist, kommt die englische Originalausgabe hierzulande erst am 12. Mai in den Handel. Ob und wann der Titel auch in einer deutschen Übersetzung folgt, ist nicht bekannt.