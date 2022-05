„Hinter dem Mac“: Apple-Special kommt zum Star-Wars-Day

Am Mittwoch steht diese Woche wieder der „Star Wars Day“ als inoffizieller Feiertag für Fans der Filmreihe an. Apple will hier in diesem Jahr einen besonderen Film aus der Reihe „Hinter dem Mac“ beisteuern.

Unter dem Titel „Behind the Mac: Skywalker Sound“ beleuchtet Apple den für die Sound-Effekte in den Star-Wars-Produktionen zuständigen Ableger der Produktionsfirma Lucasfilm, der unter dem Name Skywalker Sound firmiert. Skywalker Sound hat für seine Produktionen bereits mehrere namhafte Auszeichnungen eingefahren, darunter bislang 18 Oscars.

Vorab hat Apple einen kurzen Trailer für den Film veröffentlicht. Der für die Veröffentlichung des eigentlichen Videos vorgesehene 4. Mai wird deshalb als „Star Wars Day“ gehandelt, weil die englische Aussprache von „May, the fourth“ an den klassischen Star-Wars-Spruch „May the force be with you“ erinnert.