iCab: Webbrowser aus Deutschland in Version 6.1 verfügbar

Mit dem Webbrowser iCab bietet sich seit mittlerweile mehr als 20 Jahren eine aus Deutschland stammende Alternative zu Safari und Browser-Schwergewichten wie Chrome und Firefox. Die nach dem Shareware-Prinzip vertriebene Anwendung wird auch heute noch regelmäßig weiterentwickelt und zeigt sich längst auch für Apple-Prozessoren optimiert.

Aktuell wurde iCab in Version 6.1 veröffentlicht. Die neue Version kommt mit einer Reihe von kleineren Verbesserungen und Anpassungen, so werden nun beispielsweise die Möglichkeiten zum Teilen einer aktuell besuchten Webseite in einem separaten Menüeintrag zusammengefasst, inklusive der bislang separat verfügbaren Option zum Weiterleiten einer Adresse per E-Mail.

Nennenswert ist auch, dass der Entwickler mit dem Update einmal mehr die Liste der in iCab verfügbaren Suchmaschinen erweitert hat. Mittlerweile finden sich in den Einstellungen der App 19 verschiedene Anlaufstellen für Suchanfragen gelistet, darunter auch spezialisierte Dienste wie beispielsweise IMDb, Twitter oder YouTube, die man bei seinen Suchanfragen direkt durch Voranstellen eines Buchstabenkürzels ansteuern kann.

iCab lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Beim Start mach lediglich ein Infofenster per Verzögerung auf die Tatsache aufmerksam, dass man die Vollversion ohne diese Einschränkung zum Preis von 10 Euro freischalten kann.

iCab als Browser mit Spezialfunktionen

Während Nutzer in der Regel mit den kostenlos verfügbaren Webbrowser gut bedient sind, präsentiert sich iCab neben Details wie der oben genannten Spezialsuche auch mit weiteren Besonderheiten als interessante Alternative. So verfügt die Anwendung etwa über einen passwortgeschützten Kioskmodus für Präsentationen oder Messen, einen Quellcode-Manager, der den Webseitencode direkt im Text-Editor anzeigen kann sowie einen erweiterten Download-Manager, der auch komplette Webseiten offline speichert. Ergänzend ist iCab dazu in der Lage, komplette Webseiten inklusive der drauf enthaltenen Bilder im ZIP-Format zu sichern.