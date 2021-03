WhatsApp Videoanrufe: Kamerazugriff auf dem Mac steuern

Wie angekündigt bietet WhatsApp jetzt auch auf dem Desktop die Möglichkeit, Audio- und Video-Chats durchzuführen. Bis auf Weiteres steht die Funktion allerdings nur im Rahmen von 1-zu-1-Chats zur Verfügung. Gruppenanrufe über Audio oder Video werden vorerst nicht unterstützt.

Die Neuerung ist mit der momentan aktuellsten im Mac App Store verfügbaren WhatsApp-Version 2.106.15 verfügbar. In der Menüleiste der Einzelchat-Ansicht finden sich jetzt auch Symbole für Sprach- und Videochats, mit deren Hilfe man den Aufbau der neuen Chat-Optionen einleiten kann.

Einige Nutzer zeigen sich in diesem Zusammenhang durch einen kurz aufblitzenden Texthinweis in WhatsApp irritiert, der auf eine Verknüpfung mit im Rechner integrierten Audio- und Videokomponenten hinweist. Mit Blick darauf können wir entwarnen, für die Freigabe von Kamera und Mikrofon ist weiterhin das Apple-Betriebssystem verantwortlich. In der Folge erscheint beim ersten Versuch, einen Sprach- oder Videochat über WhatsApp aufzubauen, dann auch nochmal die übliche Sicherheitsabfrage. Erst nachdem der Nutzer den Kamera- bzw. Mikrofonzugriff über die Systemeinstellungen von macOS freigegeben hat, kann die Funktion in der Desktop-Version von WhatsApp auch verwendet werden.

Es gibt keinerlei Grund, an einer ordnungsgemäßen Integration zu zweifeln. WhatsApp muss sich hier wie andere externe Anwendungen auch an die vergleichsweise strengen Spielregeln des Betriebssystems halten.

Kamerazugriff über Systemeinstellungen steuern

An dieser Stelle wollen wir auch nochmal an die zugehörigen Systemeinstellungen von macOS erinnern. Im Bereich „Sicherheit“ habt ihr unter dem Reiter „Datenschutz“ jederzeit die Möglichkeit zu überprüfen, welche Anwendungen auf das im Mac integrierte Mikrofon und die Kamera (sofern vorhanden) zugreifen können. Durch Hinzufügen oder Entfernen des entsprechenden Häkchens könnt ihr eure Zustimmung zum Zugriff auf diese Komponenten dann auch jederzeit rückgängig machen, oder im Nachhinein eine Erlaubnis erteilen.