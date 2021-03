WhatsApp bringt Sprach- und Videoanrufe auf den Desktop

WhatsApp ermöglicht Sprach- und Videoanrufe fortan auch auf dem Desktop. Die für Mac und Windows erhältlichen Apps sollen im Laufe des Tages aktualisiert werden. WhatsApp selbst kündigt die Funktion schon als bereits verfügbar an.

Die Funktionserweiterung bringt zunächst allerdings nur die Möglichkeit, persönliche Audio- und Videotelefonate mit einem anderen WhatsApp-Nutzer zu führen. Gruppenanrufe werden auf WhatsApp Desktop auch weiterhin erstmal nicht unterstützt. Auf dem Mac setzt WhatsApp mindestens macOS 10.13 für die Funktion voraus.

Die Kommunikation über einen größeren Bildschirm macht die Zusammenarbeit mit deinen Kollegen einfacher und das Wiedersehen mit deiner Familie schöner. Du hast die Hände jetzt frei, um dich bei deinem Gespräch ungehindert bewegen zu können. Um Desktop-Anrufe noch nützlicher zu machen, haben wir dafür gesorgt, dass sie in jeder Ausrichtung, ob im Hoch- oder Querformat, nahtlos funktionieren. Sie werden in einem eigenen Fenster auf dem Computerbildschirm angezeigt, das in der Größe angepasst werden kann. Das Fenster wird immer über anderen angezeigt, damit du deine Videochats nicht in einem Tab deines Browsers oder in einem Stapel offener Fenster aus den Augen verlierst.