WhatsApp für Mac: Neue Desktop-Applikation startet offiziell

WhatsApp für Mac benutzt native Bedienelemente in seiner Oberfläche, baut ausschließlich Verbindungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf und soll sich in Kürze auch aus Apples offiziellem Mac App Store auf den Mac laden lassen.

Nach Angaben der verantwortlichen Entwickler ist die offizielle Desktop-App jetzt für den Einsatz auf großen Monitoren optimiert, nimmt Dateien per Drag-and-Drop entgegen und bietet einen umfangreichen Chatverlauf an.

Insert

You are going to send email to