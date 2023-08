Sims-Konkurrent „Life by You“ soll schöner werden

Die Sims 4 feiert diesen Samstag bereits ihren neunten Geburtstag und Publisher Electronic Arts kann, obgleich sie das Grundspiel seit letzten Oktober kostenlos anbieten, das Feld der Lebenssimulationen mit einer Vielzahl DLCs faktisch konkurrenzlos beackern. Bisher zumindest, denn mit Paralives und Life by You sind gleich zwei neue Lebenssimulationen in der Entwicklung, die den Sims zukünftig den Rang ablaufen möchten.

Open-World-Simulation

Geleitet wird die Entwicklung von Life by You von niemand geringerem als Rod Humble, der bereits an The Sims 2 und 3 maßgebend mitgearbeitet hat. Sein Ziel für das Projekt besteht darin auf all die in Sims unerfüllten Wünsche der Community einzugehen und den Spielern möglichst große Freiheit zur Gestaltung ihrer Welt zu geben. Das bezieht sich neben dem Open World Charakter, den viele bei Sims 4 vermisst haben, auch auf die Moddingfreiheit. So soll die Community die gleichen Werkzeuge zur Verfügung gestellt bekommen, auf die auch die Entwickler zum Erstellen neuer Inhalte zurückgreifen.

Weiterhin simuliert Life by You nicht nur die Leben eurer persönlichen Schützlinge und gibt den restlichen Bewohnern eurer Welt nur Statistenrollen, sondern erlaubt allen Charakteren die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten. Jeder Charakter hat also individuelle Fähigkeiten und Vorlieben, verfolgt einen eigenen Job, fröhnt Hobbies und versucht sich an einem mehr oder weniger geordnetem Leben, auf das äußere Ereignisse genau so einen Einfluss haben, wie auf euren eigenen Schützling. Das Spiel geht dabei soweit, dass ihr während des Spiels einfach auf einen Nachbarn wechseln und fortan dessen Lebensweg bestimmen könnt.

Auch die sozialen Interaktionen zwischen den Bewohnern eurer kleinen Gemeinde fallen tiefgreifender aus, als das gebrabbelte Simlish der Vorlage. Die Charaktere können ausgeprägte Dialoge miteinander führen, die sowohl von der Stimmung eures Gegenübers, sowie deren Tagesabläufen und Beobachtungen beeinflusst werden. Je nachdem wie geschickt ihr euch bei der Dialogwahl anstellt, könnt ihr euch so gleichermaßen Freunde wie Feinde schaffen.

Ebenso wurde dem Wunsch nach mehr Individualisierungsmöglichkeiten entsprochen. Nicht nur der Bauplatz für euer Eigenheim, das ihr im Prinzip dort errichten könnt, wo auch immer es auch gefällt, fällt insgesamt größer aus, als man es aus Sims 4 gewohnt ist. Auch lassen sich nicht nur Wände, Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände zusätzlich über ein Farbrad tünchen, sondern selbst Bauelemente wie Fenster über Ankerpunkte auf die exakt gewünschte Größe justieren.

Jedoch wurden bereits bei der Ankündigung im März die Bedienoberflächen und Grafik viel kritisiert. Um dem Team etwas mehr Zeit zur Nachbesserung zu geben, hatte Paradox entsprechend den Termin für den Beginn des Early Access von Mitte September auf den 5. März 2024 verschoben. Und zumindest die Benutzeroberfläche wurde bereits überarbeitet und zeigt sich nun übersichtlicher und moderner. (Unten haben wir euch den ursprünglichen Ankündigungstrailer verlinkt, in dem leider nicht nur die Piktogramme der GUI altbacken wirkten.)

Weiterhin spannend bleibt die Antwort auf die Frage, ob Life by You (Epic / Steam) auch auf weiteren Plattformen erscheinen wird. Bisher wurde der Titel ausschließlich für Windows angekündigt. Paradox Interactive ist jedoch durchaus bekannt dafür, viele ihrer Titel auch für macOS und SteamOS zu portieren (darunter Stellaris, Cities Skylines, Crusader Kings, Hearts of Iron und viele mehr). Während man uns einen Ausblick auf Life by You gegeben hat, versuchte man diese Frage allerdings auffällig unauffällig zu umschiffen und wollte sich entsprechend bisher noch nicht festlegen.