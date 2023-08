Jetzt per Du: Apple-Händler Gravis mit neuem Anstrich

Als Apple in Deutschland noch auf den Betrieb offizieller Apple-Store-Filialen verzichtete, steuerten an neuen Produkten interessierte Kunden vor allem die zertifizierten Apple-Distributoren wie Cyberport und Gravis an.

Es gab Jahre, da sorgte der Verkaufsstart neuer iPhone-Modelle für lange Schlangen vor der Berliner Gravis-Filiale am Ernst-Reuter-Platz. Durch die massive Expansion Apples auf dem deutschen Markt – inzwischen gibt es 16 Apple Stores in der Bundesrepublik – hat die Computervertriebsgesellschaft seit der Übernahme durch die freenet-Gruppe im Jahr 2013 jedoch einiges an Relevanz eingebüßt.

40 Filialen in Deutschland

Mit ihrem vergleichsweise breiten Filialnetz von 40 Niederlassungen, ist der offizielle Service-Partner Apples aber noch immer einer der namhaften Anbieter von Macs, iPhones und anderen Apple-Produkten und hat vor hiesigen Apple-Fans auch während der kommenden Jahre weiter auszurüsten. Ein neuer Anstrich soll diesen Anspruch nun unterstreichen.

So hat Gravis nicht nur sein Logo getauscht, sondern auch einen neuen Markenauftritt hingelegt, der für eine neue Webseite und einen neuen Look erster Filialgeschäfte sorgt.

Jetzt per Du

Ebenfalls neu ist die Kundenansprache der Unternehmenskommunikation, hier hat man sich an Apple orientiert: „Wir sagen jetzt du, weil wir finden, dass das viel persönlicher ist.“

Das neue Store-Konzept hat Gravis an fünf der 40 Standorte umgesetzt. Hier will man sich jetzt „noch moderner und grüner“ geben.

Dazu gehört unter anderem der komplette Verzicht auf die Annahme von Bargeld, die Gravis bereits im Januar durchgesetzt hat.

Gegründet wurde Gravis 1986 von 1958 geborenen Archibald Horlitz, der seit dem vergangenen Jahr im Digitalisierungsrat der Landeshauptstadt Potsdam sitzt.