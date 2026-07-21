WhatCable: Analyse-Tool für USB-C-Kabel optimiert

Die Mac-App WhatCable haben wir schon seit geraumer Zeit auf dem Schirm. Bereits die kostenlose Version hilft dabei, die technischen Eigenschaften von USB-C-Kabeln zu analysieren. Oberflächlich betrachtet sehen diese nämlich weitgehend gleich aus, doch unterscheiden sie sich deutlich, wenn es um Faktoren wie die maximale Ladeleistung oder Übertragungsgeschwindigkeit geht.

USB-C-Kabel besser verstehen

WhatCable zeigt diese Daten sowie weitere Informationen zu angeschlossenen Geräten übersichtlich an. Die App ist größtenteils auf Deutsch verfügbar und kann beispielsweise dabei unterstützen, den Grund für langsame Ladegeschwindigkeiten oder Probleme bei der Bildausgabe zu finden.

Mittlerweile ist die App als Beta in Version 1.2.1 beziehungsweise als stabile Version 1.2.0 verfügbar. Das Update auf Version 1.2.1 behebt unter anderem einen Fehler bei der Anzeige der Ladeleistung, wenn gleichzeitig mehrere Geräte angeschlossen sind.

Verbesserte Unterstützung für ausgewählte Macs

Bereits die in den vergangenen zwei Wochen veröffentlichten Updates haben mehrere neue Funktionen und Verbesserungen ergänzt. So werden nun auch Geräte, die über ein Dock an den vorderen USB-C-Anschlüssen eines Mac mini oder Mac Studio verbunden sind, korrekt erkannt und in der Geräteübersicht angezeigt. Auf MacBook-Pro-Modellen mit M1 Pro oder M1 Max zeigt WhatCable nun ebenfalls USB-C-Ladeinformationen an. Die App nutzt dafür eine alternative Datenquelle, wenn die benötigten Systeminformationen nicht direkt verfügbar sind.

Optionale Pro-Version mit Zusatzfunktionen

Der Entwickler veröffentlicht seine Updates weiterhin mehr oder weniger im Wochentakt. Eine stets aktuelle Übersicht findet sich hier. Die App selbst lässt sich ebenfalls über GitHub kostenlos laden. Alternativ lässt sich direkt beim Entwickler eine Pro-Version von WhatCable laden, die zum Preis von 9,99 Britischen Pfund erweiterte Informationen und Diagnosefunktionen bietet.