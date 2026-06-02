WhatCable analysiert USB-C- und Thunderbolt-Kabel

WhatCable ist ein praktisches Helferlein, wenn man genau wissen möchte, welche Eigenschaften ein USB-C-Kabel hat. Der einheitliche Stecker ist zwar praktisch, allerdings kann die Tatsache, dass man beim schlichten Hinschauen beispielsweise keinen Unterschied zwischen USB 2.0, USB 3.2 und Thunderbolt erkennen kann, durchaus auch für Probleme sorgen.

USB-C-Kabel besser verstehen

WhatCable erklärt Kabelgeschwindigkeiten, Ladegrenzen, E-Marker-Daten und angeschlossene Geräte (sofern man Englisch spricht) in verständlicher Sprache. In der aktuellen Version sind die meisten, aber nicht alle Teile der Anwendung auf Deutsch übersetzt. Dank der von WhatCable bereitgestellten Informationen muss man jedenfalls nicht mehr rätseln, warum ein Kabel beispielsweise langsam lädt oder keinen Bildschirm ansteuern kann.

Mit der über GitHub kostenlos erhältlichen Version der App macht der Entwickler Werbung für die ebenfalls erhältliche, allerdings 9,99 britische Pfund teure Pro-Version von WhatCable.

Pro-Version mit erweiterten Infos

Während die kostenlose App nur zeigt, welche Funktionen ein Kabel unterstützt, zeigt die Pro-Version zusätzlich mögliche Engpässe bei der Stromversorgung, Datenübertragung und Display-Anbindung. Im Rahmen der Diagnose wird jede Verbindung zwischen Mac-Anschluss, Kabel und Gerät aufgeschlüsselt und die schwächste Stelle markiert. Zudem stellt die Pro-Version der App Informationen zur Auflösung und Bildwiederholrate angeschlossener Monitore, Live-Daten zur Stromversorgung, Details zu USB-PD-Verbindungen und Signaldiagnosen auf Basis von Apples IOKit bereit.

Egal ob kostenlos oder als Pro-Version: WhatCable sitzt wahlweise in der Menüleiste oder als gewöhnliche App im Dock und überwacht dauerhaft die Thunderbolt- und USB-Anschlüsse des Mac.

Über die Einstellungen der App kann man festlegen, ob jeweils nur die belegten oder sämtliche vorhandenen Anschlüsse angezeigt werden sollen. Wer mag, kann sich erweiterte technische Details anzeigen lassen oder Mitteilungen erhalten, wenn ein Kabel ein- oder ausgesteckt wird.