Anker hat im Frühjahr mit dem Soundcore Space 2 eine verbesserte Version seines großen Over-Ear-Kopfhörers in den Handel gebracht. Aktuell fährt der Hersteller bei Amazon eine Sonderaktion für das Gerät. So wurde der Preis für den Kopfhörer auf 109 Euro gesenkt und obendrauf bekommt man eine passende stoßfeste Transporttasche kostenlos dazu. Dafür müssen lediglich beide Artikel gemeinsam in den Einkaufswagen gelegt werden. Vor dem Kaufabschluss sollte man allerdings den angezeigten Preis kontrollieren. Als gemeinsamer Endbetrag sollten hier 109 Euro angezeigt werden.

Der Soundcore Space 2 ist in Schwarz, Cremeweiß und Salbeigrün erhältlich. Gepolsterte Ohrmuscheln und ein weich gepolsterter Kopfbügel sorgen auch bei längerer Nutzung für guten Tragekomfort. Die Akkulaufzeit gibt Anker mit bis zu 70 Stunden an. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung sollen bis zu 50 Stunden möglich sein. Zudem reicht eine kurze Ladepause aus, um den Kopfhörer für mehrere weitere Stunden nutzen zu können.

ANC für Alltag und Büro

Die wichtigsten Bedienelemente befinden sich direkt an den beiden Ohrmuscheln. Darüber lassen sich unter anderem Lautstärke, Wiedergabe, ANC und der Ein-/Ausschalter steuern. Weitere Einstellungen stehen in der Soundcore-App bereit.

Neben dem normalen Wiedergabemodus bietet der Kopfhörer eine aktive Geräuschunterdrückung sowie einen Transparenzmodus. Die Kombination aus ANC und ohrumschließender Bauweise reduziert Außengeräusche deutlich, ohne die Umgebung vollständig auszublenden. Die Funktion hat sich besonders über die zuletzt sehr heißen Tage hinweg bezahlt gemacht, indem der Kopfhörer das Geräusch eines neben dem Schreibtisch stehenden Klimageräts wirksam reduziert hat. Dabei ließ sich der Hörer auch über mehrere Stunden hinweg komfortabel tragen.

App mit zusätzlichen Funktionen

In der Soundcore-App steht neben verschiedenen Equalizereinstellungen auch eine Trageerkennung als Option bereit. Die Wiedergabe pausiert automatisch beim Abnehmen und wird nach dem Aufsetzen fortgesetzt. Im Praxiseinsatz hat auch diese Funktion bei uns stets zuverlässig funktioniert.