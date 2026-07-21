Preis auf 109 Euro reduziert
Soundcore Space 2: Anker legt Transporttasche kostenlos dazu
Anker hat im Frühjahr mit dem Soundcore Space 2 eine verbesserte Version seines großen Over-Ear-Kopfhörers in den Handel gebracht. Aktuell fährt der Hersteller bei Amazon eine Sonderaktion für das Gerät. So wurde der Preis für den Kopfhörer auf 109 Euro gesenkt und obendrauf bekommt man eine passende stoßfeste Transporttasche kostenlos dazu. Dafür müssen lediglich beide Artikel gemeinsam in den Einkaufswagen gelegt werden. Vor dem Kaufabschluss sollte man allerdings den angezeigten Preis kontrollieren. Als gemeinsamer Endbetrag sollten hier 109 Euro angezeigt werden.
Der Soundcore Space 2 ist in Schwarz, Cremeweiß und Salbeigrün erhältlich. Gepolsterte Ohrmuscheln und ein weich gepolsterter Kopfbügel sorgen auch bei längerer Nutzung für guten Tragekomfort. Die Akkulaufzeit gibt Anker mit bis zu 70 Stunden an. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung sollen bis zu 50 Stunden möglich sein. Zudem reicht eine kurze Ladepause aus, um den Kopfhörer für mehrere weitere Stunden nutzen zu können.
ANC für Alltag und Büro
Die wichtigsten Bedienelemente befinden sich direkt an den beiden Ohrmuscheln. Darüber lassen sich unter anderem Lautstärke, Wiedergabe, ANC und der Ein-/Ausschalter steuern. Weitere Einstellungen stehen in der Soundcore-App bereit.
Neben dem normalen Wiedergabemodus bietet der Kopfhörer eine aktive Geräuschunterdrückung sowie einen Transparenzmodus. Die Kombination aus ANC und ohrumschließender Bauweise reduziert Außengeräusche deutlich, ohne die Umgebung vollständig auszublenden. Die Funktion hat sich besonders über die zuletzt sehr heißen Tage hinweg bezahlt gemacht, indem der Kopfhörer das Geräusch eines neben dem Schreibtisch stehenden Klimageräts wirksam reduziert hat. Dabei ließ sich der Hörer auch über mehrere Stunden hinweg komfortabel tragen.
App mit zusätzlichen Funktionen
In der Soundcore-App steht neben verschiedenen Equalizereinstellungen auch eine Trageerkennung als Option bereit. Die Wiedergabe pausiert automatisch beim Abnehmen und wird nach dem Aufsetzen fortgesetzt. Im Praxiseinsatz hat auch diese Funktion bei uns stets zuverlässig funktioniert.
Sorry aber… sollte das nicht Standard sein? Finde ich schon etwas frech grad wenn man zB an die Sony Overears denkt die das ganz selbstverständlich schon dabei haben!
Was genau ist daran frech? Mathematik ist dir geläufig? 109,00€+19,99€=128,99€ .. aber bei Anker hast(hattest) Du halt die Wahlfreiheit, ob du die Tasche auch bezahlen möchtest, hingegen du bei Sony die Tasche mitbezahlst, auch wenn du sie gar nicht benötigst. Du glaubst nicht ernsthaft, dass Sony dir die Tasche schenkt, oder?
Naja bei Apple kostet die auch extra /s
War auch lange Zeit bei Soundcores mit im Paket. Einfach mal wegsparen und dann neu als Zugabe hypen. Und niemand merkt es.
Hat jemand Erfahrungen mit denen? Suche ein paar für Zuhause als alternative zu in ears
Ich habe sie mir vor ca 4 Wochen gekauft. Primär fürs HomeOffice und Meetings. Mikrofon und Soundqualität sind top. Auch zum Musik hören super. Hier lohnt sich aber ein Blick in die Soundcore App zum EQ finetuning. Zu ANC kann ich nicht so viel sagen, da ich sie bisher noch nicht wirklich in lauter Umgebung getragen habe.
Multi-Device Pairing (Bluetooth 5.3 Feature) ist aus meiner Sicht allerdings Fluch und Segen zu gleich. Hatte es schon öfter, dass sie noch mit dem iPhone verbunden und ich sie am Mac genutzt habe. Dann wurde ich auf dem iPhone angerufen und die Verbindung zum Mac hat geswitched => Meeting Ton weg.
Ihr sagt explizit, dass Ihr die Headphones über die heißen Tage länger getragen habt. Habt Ihr da nicht geschwitzt?
Das wäre für mich echt ein Kaufgrund, wenn Ihr da keinen Hitzestau bemerkt habt über längere Zeit.
Ja aber nur im Büro und Klimagerät dran. Draußen war ich damit an den heißen Tage nicht, daher kann ich die Frage nicht beantworten.
Also könnt ihr die Kopfhörer empfehlen von Qualität und Sound?
Wie ist denn sowas in Bezug auf ANC verglichen mit den AirPods Max?