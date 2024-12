Wetter-Apps für die macOS-Menüleiste – Ein Überblick

Die Suche nach der passenden Wetter-App für die Mac-Menüleiste kann überraschend herausfordernd sein. Dies zeigt der Blick auf die Anstrengungen einer Nutzerin, die ihre Erfahrungen mit insgesamt 17 getesteten Anwendungen in diesem Blogeintrag schildert – nachdem die neue Menüleisten-Option von macOS 15.2 nicht wirklich überzeugen konnte.

In der Menüleiste: Die neue Wetteranzeige von macOS 15.2

Anforderungen und Prioritäten

Zum Finden der optimalen App wurden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt. Zu den Hauptkriterien gehören eine günstige oder kostenlose Einmalzahlung, die Anzeige der gefühlten Temperatur, die Möglichkeit des Wechsels zwischen mehreren Städten sowie eine Wochen- und Stundenprognose.

Funktionen wie die Anzeige von Sonnenauf- und -untergangszeiten oder das automatische Öffnen der App beim Start des Macs sind willkommene Extras, wurden aber nicht zwingend vorausgesetzt. Auf Aspekte wie Radarkarten, Widgets oder extrem präzise Wetterdaten wird hingegen bewusst verzichtet.

Favorisierte Anwendungen

Von den getesteten Apps kommen nur wenige den skizzierten Anforderungen nahe. Menu Weather Pro sei nahezu ideal, jedoch öffnet sich das Popup seit macOS 15 an einer unpassenden Stelle. Big Weather erfülle ebenfalls viele Kriterien, zeige jedoch die gefühlte Temperatur nur im Popup und habe gelegentlich Probleme mit der Standorterkennung. Weatherly und die Weather Forecast App punkten mit umfangreichen Funktionen, setzen jedoch auf kostenpflichtige Abos (~10 Euro/Jahr).

Big Weather: Einer der App-Favoriten

Problematische Anwendungen

Einige Anwendungen scheitern an entscheidenden Anforderungen. So unterstützten Apps wie Meteorologist oder Forecast Bar zwar mehrere Standorte und zeigen umfangreiche Wetterdaten, jedoch sei ihre Benutzeroberfläche schwer verständlich. Vetero und Weather Dock erlauben keinen einfachen Standortwechsel, während andere, wie DatWeatherDoe, grundlegende Funktionen wie die Anzeige der gefühlten Temperatur vermissen lassen. Mercury Weather sowie Dear Sun und Looks Like Rain überzeugen ebenfalls nicht, da sie essenzielle Funktionen in der Menüleiste nicht anbieten.

Meteorologist: Freeware aber optisch überladen

Fazit

Die Auswahl an Wetter-Apps für die macOS-Menüleiste ist groß, doch selbst bekannte und oft empfohlene Anwendungen haben ihre Schwächen. Besonders störend seien fehlende zentrale Funktionen wie die Anzeige der gefühlten Temperatur direkt in der Menüleiste oder Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit.

Zum Einstieg lohnt sich daher vielleicht doch die Aktivierung der systemeigenen Wetteranzeige von macOS 15.2 in der Mac-Menüleiste.