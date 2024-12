Diese Neuerungen von macOS 15.2 müsst ihr ausprobieren

macOS Sequoia 15.2 hat zwei kleine Neuerungen auf Apple-Rechner gebracht, über die wir zwar schon während der Beta-Phase berichtet haben, an die wir aber nochmal kurz erinnern wollen. Insbesondere die Option zur Wetter-Anzeige in der Menüleiste haben wir fast schon wieder vergessen.

Wetter in der Menüleiste

Um die Wetteranzeige in der Menüleiste aktivieren, müsst ihr einen Abstecher in den Bereich „Kontrollzentrum“ in den Systemeinstellungen machen. Scrollt dort ganz nach unten, um in der Kategorie „Nur Menüleiste“ auszuwählen, ob ihr die aktuellen Wetterinformationen dauerhaft am oberen Bildschirmrand angezeigt bekommen wollt.

Es handelt sich hierbei allerdings lediglich um eine schlichte Erweiterung von Apples Wetter-App für den Mac. So gibt es keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten, sondern ihr bekommt dort jeweils nur die aktuelle Temperatur für euren Standort angezeigt, ergänzt durch ein Symbol für die aktuelle Wetterlage. Ein Mausklick auf das Symbol erweitert die Anzeige um eine Vorschau für die nächsten vier Stunden, die prognostizierte Höchst- und Tiefsttemperatur sowie Infos zur aktuellen Wetterlage an den anderen von euch als Favoriten in der Wetter-App angelegten Orten.

AirPlay-Anzeige: Alles oder ausgewählte Fenster?

Die zweite erwähnenswerte Neuerung dürfte alle Mac-Nutzer freuen, die ihren Bildschirm regelmäßig über AirPlay freigeben. Wo es früher nur die Möglichkeit gab, den gesamten Bildschirm über AirPlay zu spiegeln, könnt ihr nun auch nur einzelne Fenster zeigen.

Endlich ist Schluss damit, dass man vor einer Präsentation den Schreibtisch aufräumen und prüfen muss, was sonst noch gerade offen ist. Ein neues Auswahlfenster fragt beim Start der Freigabesitzung, ob ihr den gesamten Bildschirm oder nur ein einzelnes Fenster oder eine App freigeben wollt.

Ihr könnt eine Einstellung als Standard festlegen oder bei jeder AirPlay-Session aufs Neue entscheiden, welche Inhalte ihr auf den verbundenen Bildschirm übertragen wollt.