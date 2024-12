Pimosa: Mac-Werkzeugkasten zur Medienbearbeitung

Die kostenpflichtige, für Mac und Windows verfügbare Anwendung Pimosa hat sich unsere Aufmerksamkeit mit ihren guten Überblick auf die gebotenen Funktionen gesichert. Pimosa ist eine Desktop-Applikation, die Werkzeuge zur Bearbeitung von Videos, Bildern und Audiodateien in einer einfachen Oberfläche bündelt.

Nach Angaben des Entwicklers biete die App eine Vielzahl von Funktionen, die es Nutzern ermöglichen sollen, Medieninhalte effizient zu bearbeiten, zu konvertieren und zu komprimieren. Die App lässt sich ohne Online-Verbindung nutzen und führt alle Eingriffe auf dem lokalen Gerät aus.

Für Videos, Fotos und Musik

Zu den angebotenen Werkzeugen zählen unter anderem ein Video-Kompressor, ein Video- und Audio-Konverter, ein Bild-Resizer sowie ein GIF-Editor. Zusätzlich können Nutzer Videos drehen, schneiden und in der Geschwindigkeit anpassen oder Audioinhalte extrahieren. Die Batch-Verarbeitung ermöglicht dabei das gleichzeitige Bearbeiten mehrerer Dateien, was die Arbeitszeit bei wiederkehrenden Handgriffen deutlich verkürzen kann.

Zum Einmalkauf erhältlich

Die Pimosa-App ist in drei Preisstufen zum klassischen Einmalkauf erhältlich. Die „Personal“-Version kostet 36 Dollar und deckt ein Gerät ab, während die „Extended“-Lizenz für 60 Dollar auf zwei Geräten genutzt werden kann. Für größere Teams wird zudem eine Version angeboten, die auf bis zu zehn Geräten eingesetzt werden darf. Nach Angaben des Anbieters handelt es sich um eine Einmalzahlung, die lebenslange Zugriffsrechte und Updates umfasst.

Der Funktionsumfang soll insbesondere Nutzern entgegenkommen, die bislang auf mehrere spezialisierte Programme oder Online-Dienste zurückgreifen mussten. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und verzichte auf unnötige Komplexität. Neben den Hauptwerkzeugen biete Pimosa einen einfachen Video-Editor, mit dem Clips präzise zugeschnitten und zusammengefügt werden können. Die Anwendung benötigt die FFmpeg- und ImageMagick-Bibliotheken, um zu funktionieren und lädt diese selbstständig aus dem Netz. Hierfür werden ca. 600 MB zusätzlicher Festplattenspeicher benötigt.

Ob sich die gebündelten Funktionen von Pimosa gegenüber etablierten Einzellösungen bewähren, dürfte vor allem davon abhängen, wie gut sich die App in euren Alltag einfügt. Der Anbieter kündigt an, die Software kontinuierlich weiterzuentwickeln, wobei neue Werkzeuge und Features in einer öffentlich zugänglichen „Roadmap“ einsehbar seien.

Video-Werkzeuge

Audio-Werkzeuge

Bild-Werkzeuge